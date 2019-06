Polizei sucht Zeugen : Blauer Maserati in Hasloh geklaut

Der Pkw wurde bereits vergangenen Mittwoch gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise zum Verbleib des SUV.

von shz.de

18. Juni 2019, 12:03 Uhr

Hasloh | Im Garstedter Weg in Hasloh (Kreis Pinneberg) ist es bereits am vergangenen Mittwoch zu einem Pkw-Diebstahl gekommen. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt und sucht nun Zeugen.

Bislang unbekannte Autodiebe entwendeten zwischen 19:35 Uhr und etwa 23 Uhr einen auf einem Privatgrundstück abgestellten Maserati. Sie flüchteten mit dem blauen SUV in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Diebstahl, sonstige verdächtige Beobachtungen sowie Hinweise zu dem Verbleib des Fahrzeugs, nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg unter Telefon (04101) 2020 entgegen.

