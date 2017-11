Zum 9. November : Bewegendes Chanson-Konzert im Artur-Grenz-Saal

vergrößern 1 von 3 Foto: Natascha Thölen 1 von 3

Quickborn | „Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor“, sang Anna Haentjens in ergreifender Weise gemeinsam mit ihrem Publikum im Artur-Grenz-Saal in Quickborn während ihres Konzertes „Heimat im Gepäck“. Der Träger- und Förderverein Henri-Goldstein-Haus hatte die renommierte Chanson-Sängerin in Begleitung des Hamburger Pianisten Sven Selle zu seinem diesjährigen Liederabend eingeladen. „Ich finde es schön, dass Frau Haentjens ihr Programm auf uns abgestimmt hat“, sagte Vereinsvorsitzender Jens-Olaf Nuckel.

Haentjens ist provokativ und ausdrucksstark

Die in Elmshorn lebende und sowohl von ihrer Heimatstadt als auch vom Kreis Pinneberg mit Kulturpreisen ausgezeichnete Künstlerin Haentjens lebt das „Chanson total“ mit einer seltenen Hingabe und Authentizität. „Ich halte es für unglaublich wichtig, dass man sich mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt, insbesondere weil es Menschen gibt, die die Geschehnisse leugnen“, erläuterte Haentjens ihre Motivation. Es erschrecke sie, dass heutzutage Menschen im Bundestag sitzen, die die deutsche Grenze notfalls auch mit Einsatz von Schusswaffen gegen Flüchtlinge verteidigen würden.

Haentjens ist provokativ, ausdrucksstark und emotional. Ihre Stimme, ihre Gestik und ihre Mimik machen die von ihr sorgfältig ausgewählten Texte, Gedichte und Lieder für den Zuschauer erlebbar. In Liedern und Rezitationen erzählte die Künstlerin von Schmerz, Wehmut und Heimweh, von Vertriebenen, Flucht, aber auch von Mut, Träumen sowie Wundern und Menschen, die selbst verfolgt und fern der Heimat sind. Bertolt Brecht, Heinrich Heine, Theodor Storm oder Berthold Viertel kamen während dieses einzigartigen Konzertabends zu Wort. „Nachdenklich und berührend machte uns, wie die vielen Dichter, die in die Emigration gezwungen wurden, ihre verlorene Heimat beschrieben haben“, sagten die Eheleute Dorit und Hanne Weidtmann, die aus Hasloh zum Konzert gekommen waren.

Für das Programm im Artur-Grenz-Saal hatte Haentjens das Buch „Kriegsgefangenen-Arbeitskommando 1416“ gelesen, das sich mit dem Kriegsgefangenenlager im Himmelmoor in Quickborn befasst und auf den Aufzeichnungen des Belgiers Henri Goldstein beruht. Zitate daraus waren ihre Einstimmung zum Lied über die Moorsoldaten. Den Beifall wertete sie als Zuspruch zu den Texten selbst. Begleitet wurde Haentjens Gesang vom hingebungsvollen Spiel des Pianisten Selle, mit dem die Grande Dame des Chansons schon seit 1993 konzertiert. Dem Zuhörer bleibt die stillschweigende, übereinstimmende Harmonie beider Künstler nicht verborgen. Der Förderverein veranstaltet bereits seit drei Jahren zum Gedenken an die Ereignisse der Reichspogromnacht am 9. November 1938 diese außergewöhnlichen Konzertabende. „Wir suchen immer jemanden, der mit uns in Verbindung steht“, erklärte Nuckel.

Der Kontakt zu Anna Haentjens kam zustande durch Margarete Degenhardt, Ehefrau des 2011 in Quickborn verstorbenen Liedermachers Franz-Josef Degenhardt. Auch von ihm hatte Haentjens einige Werke in „ihrem Gepäck“. Mit Margarete Degenhardt verbindet die Künstlerin eine lange Freundschaft. Die Witwe ist Mitautorin des Buches über das Gefangenlager im Himmelmoor.