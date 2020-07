Am U-Bahnhof Garstedt : Bewaffneter Überfall auf 29-Jährigen

Opfer gelingt die Flucht. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

von Claudia Ellersiek

21. Juli 2020, 16:33 Uhr

Norderstedt | Am Montag (20. Juli) hat ein bislang unbekannter Täter am U-Bahnhof in Garstedt (Stadt Norderstedt) versucht, einen Mann mit Waffengewalt zur Herausgabe von Geld und Handy zu zwingen. Das hat Kai Hädicke-Schories, Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg, bestätigt. Demnach gelang es dem 29 Jahre alten Opfer, sich loszureißen und wegzulaufen.

Messer mit schwarzem Griff

Es war gegen 23.45 Uhr, als ein Unbekannter in der zum Bahnhof gehörenden Ladenpassage direkt an den Center-Türen zum Bahnsteig an einen 29-jährigen Norderstedter herantrat und dabei ein Messer mit schwarzem Griff vor seinen Körper hielt. Ziel der Drohgebärde: Nach Angaben der Polizei wollte er Geld, Wertgegenstände und Handy. Der junge Mann behielt die Nerven und nahm Reißaus. Anschließend verständigte er die Polizei und beschrieb den Täter als 170 bis 180 Zentimeter groß, schlank und etwa 25 Jahre alt. Er hat eine dunkle Hautfarbe und war mit dunkler Kleidung unterwegs.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (040) 528060 entgegen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?