Krippenkinder und Tagespflege : Betreuungsplatzsituation in Quickborn entspannt sich

von Claudia Ellersiek

16. Februar 2018, 12:45 Uhr

Um bei einer steigenden Nachfrage nach Betreuungsplätzen insbesondere für Kinder unter drei Jahren schnell reagieren zu können, haben die Mitglieder des Sozialausschusses der Anschaffung von zwei Modulen für temporäre Kindertagesstätten zugestimmt. Derzeit kalkuliert die Verwaltung Kosten in Höhe von einer Million Euro ein, die in den Haushalt 2019/2020 eingeworben werden sollen.

Mit der Entscheidung der Politik verschafft sich die Stadt etwas Luft. Aktuell stehen in Quickborn 985 Betreuungsplätze zur Verfügung: 180 für Krippenkinder, darunter 55 in der Tagespflege, 593 im Elementarbereich und 212 in der nachschulischen Hortbetreuung.

Die Zahl wird in diesem Jahr weiter steigen, denn im Sommer soll die Kindertagesstätte Zeppelinstraße ihren Betrieb aufnehmen. Danach werden insgesamt 1225 Betreuungsplätze zur Verfügung stehen. Wie aus einer entsprechenden Verwaltungsvorlage hervorgeht, geht die Stadt davon aus, dass der Bedarf im Elementar- und Hortbereich damit für die nächsten Jahre gedeckt ist. Anders sieht es bei den Plätzen für Kindern von null bis drei Jahren aus.

Weil Quickborn weiter wächst, neue Baugebiete in der Planung oder Realisierung sind, könnte spätestens im kommenden Jahr die Nachfrage nach den ohnehin knappen Krippenplätzen wieder sprunghaft ansteigen, auf die die Stadt mit einem zusätzlichen Angebot in den temporären Kindertagesstätten reagieren möchte. Angedacht ist, die Module auf Grundstücken aufzustellen, die Bauträger oder Grundstückseigentümer der Stadt innerhalb eines Baugebietes kostenfrei zur Verfügung zu stellen.

Der Sozialausschuss trägt die Idee der Verwaltung grundsätzlich mit, wird sich allerdings vor der nächsten Sitzung Anfang März eine temporäre Kita in der Nachbargemeinde Ellerau ansehen, um einen Eindruck von der Qualität der containerähnlichen Module zu bekommen.

Gleichzeitig beauftragte der Ausschuss die Verwaltung, alternativ die Kosten für eine Kita in Leichtbauweise mit verschiebbaren Wänden zu ermitteln. Hinter dem Antrag der SPD steckt die Überlegung, den Platz für andere Zwecke zu nutzen, wenn er für die Betreuung nicht mehr benötigt wird. Die Container würden in so einem Fall abgebaut werden.