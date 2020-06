Suche dauert an : Bei Einsatz zwischen Quickborn und Norderstedt: Polizist verliert schussbereite Waffe

Das Landeskriminalamt warnt davor, die Waffe zu berühren oder an sich zu nehmen.

von Caroline Hofmann

26. Juni 2020, 11:45 Uhr

Quickborn/Norderstedt | Ein Beamter der Polizei in Schleswig-Holstein hat während eines Einsatzes zwischen Quickborn und Norderstedt in der Nacht zu Freitag (26. Juni) seine Schusswaffe verloren. Wie das Landeskriminalamt (LKA) mitteilte, konnte die Waffe trotz sofort eingeleiteter intensiver Suchmaßnahmen nicht mehr gefunden werden. In diesem Zusammenhang warnt das Landeskriminalamt:

Es handelt sich um eine schussbereite, scharfe Pistole. Beim Auffinden darf diese nicht berührt oder an sich genommen werden. Landeskriminalamt

Wer die Waffe findet, dürfe die Pistole weder berühren noch an sich nehmen. Stattdessen soll sich der Finder umgehend mit den Beamten und dem Polizeiruf 110 in Verbindung setzen. „Sollte dies unterbleiben, machen sich Finder nicht nur strafbar, sondern gefährden sich und andere“, so das LKA. Die Suche dauert an.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?