Baustelle sorgt weiter für Staus

Stadtwerke sanieren Leitungen entlang der Pinneberger Straße, wollen aber Ende August fertig werden

von Claudia Ellersiek

21. Mai 2020, 14:11 Uhr

Quickborn | Die Ungeduld vieler Autofahrer wächst: Weil entlang der Pinneberger Straße noch immer gebaut wird, stehen sie seit Monaten an einer Baustellenampel im Stau. Nun haben die Stadtwerke Quickborn mitgeteilt, dass die Arbeiten voraussichtlich Ende August abgeschlossen werden sollen. Das ist früher als ursprünglich geplant.

Jeannine Müller kennt das Dilemma aus eigener Erfahrung. Die Sprecherin der Stadtwerke nutzt jeweils den Weg über die Pinneberger Straße, um zu ihrer Arbeitsstelle zu kommen. Und steht dann auch gern mal im Stau. Manchmal, so räumt sie ein, gehe ihr das an der Baustellenampel auch nicht schnell genug. Allerdings mache die Maßnahme Sinn.

„Wir sanieren auf einer Strecke von 2,5 Kilometern die Gas- und Wasserleitungen. Gleichzeitig verlegt unser Tochterunternehmen Telquick eine Glasfaserleitung. So nutzen wir Synergien“, erklärt sie. Zwingend nötig sei die Sanierung nicht gewesen. „Die Leitungen war nicht marode, aber sie sind alt und waren jetzt einfach mal dran“, so Müller. Dabei gehe es um die Versorgungssicherheit.

Im vergangenen Oktober hatte die Stadt die Bauarbeiten entlang der Landesstraße (L) 76 angekündigt und war zu dem Zeitpunkt noch von einer Dauer von einem Jahr ausgegangen (unsere Zeitung berichtete). Gleichzeitig bereitete sie die Autofahrer auf erhebliche Verkehrsbehinderungen vor. Grund: „Wir gehen abschnittsweise vor und müssen während der Arbeiten die Straße jeweils halbseitig sperren“, so Müller. Die Landesstraße ist vor allem eine von Pendlern eine viel genutzte Verbindung zwischen Quickborn und Pinneberg.

Weil die Baustelle wandere, könne es auch passieren, dass die Anlage in Betrieb sei, obwohl für den Bürger gerade nicht sichtbar gearbeitet werde, so Müller weiter. Nach Aussage der Stadtwerke-Sprecherin hängt das mit den Vorbereitungen für den jeweils nächsten Bauabschnitt zusammen. Begonnen haben die Arbeiten im vergangenen Jahr an der Einmündung Marktstraße und Pinneberger Straße, nicht weit entfernt von der Feuerwache. Jetzt ist der Bereich rund um die Einmündung Tangstedter Straße dran.

Großer Aufwand für dünne Rohre. Die Gas- und Wasserleitungen haben einen Durchmesser von jeweils 16 Zentimetern. Die Glasfaserleitung hat einen Durchmesser von gerade mal sieben Millimetern und kommt mit der Ummantelung auf 15 Zentimeter. „Was die Maßnahme unter anderem zu einer für uns großen und aufwändigen macht, ist der Umstand, dass wir im Zuge der Arbeiten auch die Hausanschlüsse für Gas, Wasser und Strom in Quickborn-Renzel sanieren“, so Müller.