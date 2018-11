Baumängel zahlt der Bürger

Von der Fassade des Neubaus am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums lösen sich die Keramikfliesen – Jetzt will Stadt sanieren

von Claudia Ellersiek

12. November 2018, 16:00 Uhr

Im kommenden Jahr will die Stadt Quickborn die Baumängel am Neubau des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) beseitigen lassen. Endlich, möchte man sagen, denn die Schäden beschäftigen Verwaltung und Politik bereits drei Jahren. Nun muss zunächst der Steuerzahler dafür aufkommen: Die Ratsfraktionen verständigten sich darauf, für 2019 mehr als zwei Millionen Euro in den neuen Haushalt einzustellen. Der Rechtsstreit mit den Gewerken ist damit allerdings noch lange nicht beigelegt.

Als der Neubau 2012 eingeweiht wurde, war die Welt noch in Ordnung. 20 Millionen Euro hatte die Stadt ausgegeben, um das DBG zu einer der modernsten weiterführenden Schulen im Kreis Pinneberg zu machen. Kernstück der umfangreichen Maßnahme war der Neubau direkt neben der Lilli-Henoch-Halle mit Foyer, Aula, Mensa, Klassen- und Verwaltungsräumen. Gerade mal drei Jahre später begannen die Probleme, die bis heute nicht gelöst werden konnten.

Am schlimmsten ist die Fassade betroffen. Weil sie das Wasser nicht abweist, wurde die Dämmschicht feucht. Folge: Die bunten Kreamikfliesen lösten sich. Erst kamen die an der Westseite in Richtung Grundschule Am Mühlenberg runter. Im vergangenen Jahr hielt es dann auch die am Haupteingang und damit an der Südseite nicht mehr an ihrem Platz. Gutachter gehen inzwischen von Baupfusch aus. „Die komplette Fassade muss abgerissen und neu aufgebaut werden“, sagte Helge Maurer, Leiter des Fachbereichs Liegenschaften. Eine Teilsanierung ist demnach nicht möglich.

Probleme bereitet auch das Dach: Aus einer Vorlage der Verwaltung für die Politik geht hervor, dass das Dämmmaterial nicht fachgerecht verklebt wurde. Außerdem regnet es an einer Stelle durch. Hier soll nun die Dämmung ausgestauscht werden. „Bei der Abnahme des Baus war alles in Ordnung, die Mängel waren nicht sichtbar“, sagte Maurer. Im September konnte nun endlich das Beweissicherungsverfahren mit einer Anhörung des Gutachters abgeschlossen werden. Damit ist der Weg für eine Reparatur frei. Für die Kosten kommt zunächst die Allgemeinheit auf.

Auch wenn die Mängel im kommenden Jahr beseitigt werden können, das Thema bleibt der Stadt erhalten. Maurer kündigte an, die Stadt denke darüber nach, alle beteiligten Gewerke verklagen, notfalls durch zwei Instanzen. Das könne bis zu acht Jahre dauern.