Bahnstraße: Nachts nur noch Tempo 30

von Claudia Ellersiek

27. September 2019, 16:00 Uhr

Quickborn/Ellerau | Bereits seit vergangener Woche muss auf einem Teilstück der Bahnstraße nachts eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometer eingehalten werden. Mit der Temporeduzierung ist eine im Lärmaktionsplan der Stadt Quickborn festgelegte Maßnahme umgesetzt worden. Die neue Vorgabe gilt jeweils von 22 bis 6 Uhr und soll die Belastung der Bürger durch Lärm während der Nachtstunden reduzieren.

Bei der temporeduzierten Zone handelt es sich um einen etwa 800 Meter langen Abschnitt zwischen dem AKN-Bahnübergang am Bahnhof Ellerau und der Friedrichsgaber Straße. „Dieser Bereich ist besonders betroffen vom Verkehrslärm“, teilte Quickborns Stadtplaner Felix Thermann mit. Die entsprechenden Verkehrsschilder wurden demnach mit dem Zusatz „Lärmschutz“ versehen, um die Akzeptanz zu steigern.

Seit 2007 sind Städte und Gemeinden in besonders lärmintensiven Regionen verpflichtet, einen Lärmminderungsplan aufzustellen und regelmäßig zu aktualisieren. In Quickborn gelten die Autobahn, die Kieler Straße (B 4), die Bahnstraße (L 76) und die Schienenstrecke der AKN als besondere Lärmquellen. Zudem befindet sich die Stadt in der Einflugschneise des Flughafens Hamburg, ein Umstand, der ebenfalls in dem Plan hinterlegt wurde.