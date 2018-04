Jubiläum 2019 : Awo Ellerau wird 25 Jahre alt

Der Vorstand der Arbeiterwohlfahrt plant zu diesem Anlass einen Empfang.

von Claudia Ellersiek

04. April 2018, 15:00 Uhr

Ellerau | Der Vorstand des Awo-Ortsvereins Ellerau hält auch im 25. Jahr seines Bestehens sowohl an dem Gesprächskreis alle zwei Wochen als auch an der Feier zum Heiligabend fest. Beide Veranstaltungen zeichnen ihn seit vielen Jahren aus. Das gilt insbesondere für die Feier am 24. Dezember. „Wir sind der einzige Ortsverein im Kreis Segeberg, der das anbietet“, sagte Vorsitzende Christa Lange. Während der jüngsten Hauptversammlung lobte sie die gute Stimmung in der Ellerauer Awo und insbesondere im festen Helferteam.

„Lass uns reden“ ist ein Gesprächskreis überschrieben, der vor sechs Jahren auf Initiative Langes gegründet wurde und seitdem Anlaufstelle für Menschen geworden ist, die einen Lebenspartner oder anderen Angehörigen pflegen oder verloren haben. „Wir besprechen alle Themen, die den Teilnehmern auf der Seele liegen, spenden gegenseitig Trost und geben uns Tipps“, sagte Lange. Weil nichts vom Inhalt der Gespräche nach außen dringe, öffneten sich die Teilnehmer. „Diese Treffen bei Kaffee und Gebäck bedeuten für alle einen Augenblick der Entspannung und Erleichterung.“ Auch zukünftig wird der Ellerauer Wohlfahtrsverband vor allem für Senioren und einsame Menschen arbeiten. Ihnen Aufmerksamkeit zu schenken, eine intakte Gemeinschaft zu bieten und für Unterhaltung zu sorgen, bleibe das wichtigste Ziel.

Die Spielenachmittage mit bis zu 55 Teilnehmern jeden Montag in der Seniorenbegegnungsstätte im Kopenhagenweg bleiben deshalb ebenso im Programm wie Grillnachmittag und Rosenmontagsfeier. Daneben beschäftigt sich der Vorstand bereits jetzt mit dem 25. Geburtstag der Awo Ellerau im nächsten Jahr. „Wir wollen ihn mit einem Empfang für geladene Gäste feiern“, kündigte Lange an.