Kunst in Quickborn : Ausstellung: Darum hängt Edwin Zaft bunte Fäden in den Wind

17. Januar 2022, 07:00 Uhr

Anfang März wird der Künstler Edwin Zaft zusammen mit seinem Sohn die gesamte Drostei in Pinneberg bespielen. Vorher lädt er zu einer besonderen Atelierausstellung in das Offene Atelier des Quickborner Kunstvereins ein.

Ein Ort in der Nähe von Lauenburg an der Elbe: Edwin Zaft nutzt einen windigen Tag, um auf den Deich in der Nähe des Hauses zu klettern, in dem er für eine Woche untergekommen ist. Er hat Leinwand, Fäden und Farbe dabei. Zaft ist Künstler - und stellvertretender Vorsitzender des Quickborner Kunstvereins. Nun steht er also in der Natur und will eine neue Technik ausprobieren. Erste Erfahrungen hat er damit schon gemacht, allerdings ausschließlich im Studio. Dieses Mal ist er den Elementen ausgesetzt und mit ihm seine Materialien.

Mit seinen Farben auf dem Deich

Er taucht die Fäden in Farbe, hängt sie auf, schafft dabei eine besondere Ordnung, und lässt die Böen ihre Arbeit machen. Sie bringen die Bänder in Bewegung, die klatschen auf die Leinwand und hinterlassen Spuren. Das Ergebnis sind ganz besondere Bilder, ein Zyklus, in dessen Name derjenige verewigt ist, der hier so hervorragende Arbeit geleistet hat: Windbilder.

Teile davon wird Zaft noch im Januar ausstellen. Sie gehören zu den Werken, die bislang eher selten oder sogar überhaupt noch nicht zu sehen waren. Genau ihnen widmet er die Ausstellung, die in der Zeit von Freitag (21. Januar) bis Sonntag (23. Januar) zu sehen sein wird.

Was auf dem Deich bei Lauenburg entstanden ist, hängt dann im Offenen Atelier des Quickborner Kunstvereins in der Kieler Straße 149. Dazu kommen Bilder aus dem „Trommel-Zyklus“. Ihre Entstehungsgeschichte ähnelt der der Windbilder. Zaft hat die Leinwand flach hingelegt und in Farbe getunkte Bänder oder Pinsel darüber gehängt. Um das ungewöhnliche Windspiel in Schwingungen zu versetzen, hat er auf die Leinwand getrommelt. Durch immer neue Versuchsanordnungen und andere Farben entstanden ganz unterschiedliche Bilder, die er nun ebenso zeigen wird wie einige kleinformatige grafische Arbeiten.

Wegen der aktuellen Lage gibt es keine Vernissage. Edwin Zaft, Künstler

Worauf er sich bei dieser Ausstellung besonders freut? Auf die guten Gespräche und die Zeit, die er dafür hat. Denn eines wird bei dieser Atelierausstellung anders sein: „Wegen der aktuellen Lage gibt es keine Vernissage.“ Und mithin auch keine Menschenansammlungen. Gut gegen Corona, aber auch gut für den Künstler, der dadurch weniger stark eingebunden sein wird. An allen drei Tagen ist Edwin Zaft von 15 bis 20 Uhr anwesend. Anmelden müssen Interessierte ihren Besuch nicht. Eintritt wird ebenfalls nicht erhoben. Es gilt die 2G-Regel.