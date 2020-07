Polizei bittet um Hinweise : Ausgebüxte Boa Constrictor in Norderstedt: Würgeschlange auf offener Straße unterwegs

Ein Fußgänger entdeckte das Tier auf einem Gehweg und alarmierte die Polizei.

von Caroline Hofmann

13. Juli 2020, 14:30 Uhr

Norderstedt | Eine knapp drei Meter lange Schlange ist am Samstag (11. Juli) in Norderstedt gegen 20.45 Uhr ausgebüxt. Ein Fußgänger bemerkte die Boa Constrictor auf dem Gehweg in der Marommer Straße in Höhe der Hausnummer 13 als das Tier seinen Weg kreuzte.

Zeuge verfolgte das Tier

Der Zeuge alarmierte umgehend die Polizei. Um die Schlange nicht aus den Augen zu verlieren, nahm er die Verfolgung bis zu einem Wohngebäude auf. Dort rollte sich das Reptil unter einer Gerüstplane zusammen. Für den herbeigerufenen Reptilienbeauftragten des Kreises Segeberg war es also einfach, das Tier zu fangen.

Wem gehört die Schlange?

Die Schlange ist ein Weibchen und weist eine hellbraune/schwarze Musterung auf. Sie ist etwa drei bis vier Jahre alt. Der Besitzer der Boa konnte noch nicht gefunden werden. Wer Hinweise zur Herkunft der Schlange geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (040) 528060 zu melden.

