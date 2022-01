Messerstecherei in Norderstedt : Auseinandersetzung bei Burger King: 24-Jähriger schwer verletzt

Eine Gruppe junger Männer hatte wohl eine heftige Auseinandersetzung. Dabei ist auch ein Messer eingesetzt worden. Ein junger Norderstedter wurde durch Stiche in den Bauch schwer verletzt.

Avatar_shz von Caroline Warmuth

18. Januar 2022, 17:47 Uhr

Eine Gruppe junger Männer hatte wohl eine heftige Auseinandersetzung. Dabei ist auch ein Messer eingesetzt worden. Ein junger Norderstedter wurde durch Stiche in den Bauch schwer verletzt.

Bei einer Auseinandersetzung in Norderstedt sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag (15. bis 16. Januar) drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 24-jähriger Norderstedter wurde dabei mit einem Messer angegriffen. Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei Norderstedt wegen versuchten Totschlags.

Verletzungen im Bauchbereich

Nach Angaben von Polizei-Pressesprecher Lars Brockmann muss die Schlägerei an der Berliner Allee stattgefunden haben. Demnach entdeckten Zeugen eine verletzte Person am ZOB in Norderstedt-Garstedt, die mit einem Messer verletzt worden und aus dem Bauchbereich blutete, so Brockmann. Weiter berichteten Bürger, dass der junge Mann aus Richtung des Burger King gekommen sein soll.

Bei dem Verletzten handelt es sich um einen 24-jährigen Norderstedter. „Nach den bisherigen Ermittlungen soll es zwischen dem Schwerverletzten und einer Gruppe zu einem Streit mit einer anschließenden Auseinandersetzung gekommen sein, bei der ein Messer eingesetzt worden sein soll“, schildert der Pressesprecher.

Drei junge Männer werden festgenommen

Beamte trafen wenig später auf einen 16- und einen 22-Jährigen, die ebenfalls Schnitt- und Stichverletzungen hatten. Einer der beiden trug auch ein Messer bei sich. Die beiden Norderstedter wurden vorläufig festgenommen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen 29-jährigen Hamburger. „Dieser konnte wenig später in einer nahegelegenen Wohnung mit mehreren anderen Personen angetroffen und vorläufig festgenommen werden“, so Brockmann.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel wurden die Festgenommenen entlassen. Nun laufen die Ermittlungen der Polizei weiter. Denn noch sind der Tatablauf sowie der Hintergrund noch nicht vollständig geklärt. Der Zustand des schwerverletzte 24-Jährigen hat sich inzwischen verbessert, er schwebt nicht mehr in Lebensgefahr.

Kripo sucht weitere Zeugen

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags übernommen und sucht nach weiteren Zeugen. Wer in der Tatnacht die Auseinandersetzung beobachtet hat, möge sich bei den Beamten unter der Rufnummer (040) 528060 melden.