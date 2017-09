Bahnhofsvorplatz in Quickborn : Aus Kisten wird moderne Kunst

vergrößern 1 von 1 Foto: Claudia Ellersiek 1 von 1

von Claudia Ellersiek

erstellt am 20.Sep.2017 | 16:30 Uhr

Quickborn | Diese Behältnisse fallen auf und machen gute Laune: Beate Langhans, Künstlerin aus Borstel-Hohenraden, hat die beiden Kisten, in denen die großen Schachfiguren lagern, mit Quickborn-Motiven versehen und damit zu einem Kunstwerk gemacht. Zwei Wochen lang hat sie daran gearbeitet. Gestern wurden das Ergebnis der Öffentlichkeit vorgestellt.

Vor einem Jahr wurde das Schachfeld neben dem Brunnen auf dem Bahnhofsvorplatz im Rahmen des Konzepts „Spielende Stadt“ angelegt. „Zuerst war es nur ein provisorisches, aufgeklebtes Feld. Das wurde dann aber so gut angenommen, dass wir es gepflastert haben“, sagte Birgit Hesse, Leiterin des Fachbereichs Jugend in der Quickborner Verwaltung. Die hellen und dunklen Quadrate des Schachspiels wurden so in das bestehende Pflaster eingepasst, dass es sich vom Rest des Platzes optisch abhebt, mit der bestehenden Pflasterung aber gut harmoniert.

Für die Lagerung der Schachfiguren stellte die Stadt zwei orangefarbene Kisten. „Für uns war immer klar, dass die Anlage damit noch nicht so richtig fertig ist“, sagte Hesse. Ziel sei es von Anfang an gewesen, die beiden Boxen künstlerisch zu gestalten. Dass die Wahl auf Beate Langhans fiel, ist ein Stück weit dem Zufall geschuldet. Sie habe wegen einer ganz anderen Sache Kontakt zu ihr gehabt, und dabei sei die Idee der Zusammenarbeit entstanden, so Hesse.

„Bei der Motivwahl hatte ich freie Hand. Einzige Vorgabe war, dass auf den Kisten Schachfiguren zu sehen sein sollten“, sagte die Künstlerin. Sie verwendete für die Bilder wetterbeständige Graffiti-Farben, sprühte sie auf und setzte zudem eine ihrer liebsten Techniken ein: Airbrush. Wer genau hinschaut, wird Vertrautes ausmachen. Selbstverständlich sind Eulen zu sehen, außerdem das Haus 25 der Stadtjugendpflege, ein Quickborn-Schriftzug und ansonsten reichlich Natur in Form von Blumen, Wiesen, einem See und Tieren. „Ich möchte mit meiner Arbeit zum Spielen anregen und etwas für die Jugend tun“, sagte sie. Finanziell gelohnt hat sich das Projekt für die Künstlerin kaum. 500 Euro hat sie dafür bekommen. „Wir wissen, dass das hier eine ganz besondere Unterstützung für die Jugendarbeit ist“, sagte Hesse.

Langhans arbeitet nebenberuflich als Künstlerin und das durchaus erfolgreich. Bekannt ist sie vor allem für ihre individuellen Hofschilder, großflächige Wandmalerei, Comics und Bilder in Airbrush-Technik. Was sie auf die Kisten aufbrachte, soll nun möglichst lange halten und auch Wind und Wetter trotzen. Damit niemand die Behälter als Kunstobjekte in seinen Garten stellen kann, haben sie Mitarbeiter des Quickborner Bauhofs fest im Boden verankert. Wer spielen möchte, muss sich in der Eisdiele La Veneziana von Luis Benedetti den Schlüssel ausleihen und dafür ein Pfandgeld in Höhe von fünf Euro hinterlegen.