Auftakt zur 777-Jahr-Feier in Tangstedt

Neujahrsempfang mit vielen Gästen

von shz.de

15. Januar 2019, 16:00 Uhr

Das Jubiläumsjahr der Gemeinde Tangstedt ist nun offiziell von Bürgermeisterin Henriette Krohn (parteilos) eingeläutet worden: 80 Tangstedter versammelten sich in Sellhorn’s Gasthof zu einem gemütlichen Neujahrsempfang. Gleichzeitig feierten sie den Auftakt des 777. Geburtstags der Gemeinde. Über das gesamte Jahr sind verschiedene weitere Veranstaltungen geplant.



Die „drei tollen Tage“ im August





Die Gemeindechefin rief die Bürger dazu auf, sich schon jetzt „die drei tollen Tage“ vom 23. bis 25. August fest im Kalender einzutragen. Geplant ist ein Festwochenende mit Programm für Groß und Klein. Der Festausschuss habe die umfangreichen Feierlichkeiten so vorbereitet, dass seitens der Bevölkerung nur wenig Mithilfe erforderlich sein werde. „Sie brauchen nur zu kommen“, sagte Krohn und kündigte an, dass die Veranstaltung bei gutem Gelingen durchaus regelmäßige Wiederholung erfahren könne. Beginnen werde das dreitägige Jubiläum mit einem Kinderfest am Freitag, abends gebe es eine Disco und am Sonnabendmorgen einen Kinderumzug hin zur Festmeile am Brummerackerweg. Dort werden sich alle Vereine und Verbände der Gemeinde präsentieren, und es werde einen mittelalterlichen Markt geben, alles unter dem Motto „Tangstedt früher und heute“, erläuterte die Bürgermeisterin die Planungen. Höhepunkt der Feierlichkeiten sei ein Gala-Abend am 24. August. Krohn warb im Verlauf ihrer Neujahrsansprache noch für weitere Veranstaltungen im Jahreskalender ihrer Gemeinde.

Die Bürgermeisterin nutzte die Gelegenheit, sich bei einigen Gemeindeangestellten sowie ehrenamtlichen Helfern zu bedanken. Sie lobte den ehemaligen Bauhofleiter Jan Waschkinel, der im vergangenen Jahr auf eigenen Wunsch aufhörte. Mit Jörn Sienknecht als seinem Nachfolger konnte eine wichtige Position im Dorf schon im Dezember wieder besetzt werden. Krohn würdigte außerdem Maren Ahrens, die kürzlich die Ehrennadel des Landes Schleswig-Holstein für ihr ehrenamtliches Engagement verliehen bekam (unsere Zeitung berichtete), genauso wie die Verdienste ihres Ehemannes Hermann Ahrens (CDU) für die Gemeinde Tangstedt, dessen Vertreter er seit 30 Jahren ist. Volker Höhn (FDP) und sie selbst gehören seit zehn Jahren der Gemeindevertretung an.

Dank gebühre auch den zwei Schiedsmännern des Dorfes Horst Voigtländer und Friedrich Wulf, die durch ihre Tätigkeit im Hintergrund zu einem ruhigeren Gemeindeleben beitrügen. Krohn dankte Günther Trude, der sich um die Internetseite kümmert, Uwe Eggerstedt, der im gesamten Ortsgebiet herumliegende Flaschen einsammelt sowie Anja Jux, die ihr selbst die Jubiläumsblumensträuße bis nach Hause bringt. Alle diese Menschen tragen nach Aussage der Bürgermeisterin zu einer Bereicherung des dörflichen Lebens und Erleichterung bei der Ausübung ihres eigenen Amtes bei.

Im Gespräch mit unserer Zeitung blickten einige Gäste auf das vergangene Jahr zurück und gleichzeitig auf das aktuelle. Maren Ahrens, Vorsitzende des Quickborner Landfrauenvereins, sagte: „Ich bin sehr zufrieden, dass wir die Zahl unserer Mitglieder halten konnten.“ Im Gegensatz zu vielen anderen Ortsvereinen haben sie eine relativ junge Mitgliederstruktur. „Wir haben den Vorteil, dass wir schon immer, auch in den Anfängen vor ungefähr 38 Jahren Abendveranstaltungen angeboten haben“, sagte die engagierte Landfrau weiter. Tangstedts Jugendpflegerin Natascha Hartwig schaute auf ein vielversprechendes neues Jahr. Besonders freue sie sich auf die zweite Herbstferienwoche. Da biete sie zum ersten Mal für die Kinder Tangstedts eine Ferienfreizeit auf einem Reiterhof im schleswig-holsteinischen Schafstedt an. „Außerdem haben wir schon sehr viel zu tun durch unseren Mittelalter-Markt während des Dorfjubiläums“, so die junge Frau weiter. Für eine gleichermaßen kurzweilige wie anspruchsvolle musikalische Unterhaltung hatte Krohn ein Klarinetten-Ensemble der Musikschule Pinneberg unter der Leitung von Dirk Gerschler gewinnen können. Gemeinsam mit seinen virtuosen Schülerinnen Milena Holas, Anne Miltenberger und Ann-Kathrin Dittmer spielte das Quartett Werke vom Barock bis hin zur Moderne, unter anderem von den Komponisten Georg Friedrich Händel sowie dem Ungar Ferenc Farkas.