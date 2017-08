Auflagen erschweren die Arbeit

vergrößern 1 von 3 Foto: PT 1 von 3

Der Eulenmarkt ist in jedem Jahr das Highlight des Eulen- und Schützenfestes der Stadt Quickborn. Tausende Besucher haben am Sonnabend, 16. September, die Chance, rund um das Rathaus und im und vor dem Freibad zu stöbern. Dabei bietet der Markt auch den Quickborner Vereinen und Verbänden die Möglichkeit sich selbst zu präsentieren und den Besuchern ihre Arbeit näher zu bringen.

Seit etwa 30 Jahren ist auch die Feuerwehr Quickborn mit dabei. Die Kameraden verkaufen an ihrem Stand Würstchen vom Grill sowie Getränke. Doch diese Arbeit wird ihnen in diesem Jahr deutlich erschwert. „Wir dürfen jetzt plötzlich keine Gläser mehr anbieten. Außerdem bekommen wir kein Wasser mehr aus dem Hydranten“, beschwert sich Wehrführer Wido Schön (kleines Foto). Als wäre das noch nicht genug, wird es in diesem Jahr auch kein Geschirrspülmobil geben. „Das ist toll. Mit den Plastikbechern erzeugen wir sehr viel mehr Müll und darum müssen wir uns jetzt auch noch kümmern“, sagte Schön im Gespräch mit unserer Zeitung. Außerdem sollen die Plastikbecher mit dem jeweiligen Logo des Vereins oder Verbandes gekennzeichnet sein. Mit solchen Aktionen erschwere die Stadt die Arbeit der Vereine und Verbände. „Wir sind alle keine professionellen Verkäufer. Warum wird es uns jetzt so schwer gemacht?“, fragt der Wehrführer. Ein weiterer Kritikpunkt von Schön: „Wir erhielten ein Schreiben mit diesen Richtlinien. Es hat kein Gespräch mit der Stadt stattgefunden, in dem man alles hätte besprechen können.“

Dem stimmte auch Andreas Torn, Vorsitzender des Vereins Quickborn hilft, zu. „Kurz vor den Sommerferien erhielten wir das Schreiben. Danach sind natürlich alle in den Urlaub gefahren und man konnte mit niemandem darüber sprechen“, bekräftigte Torn. Er hätte von der Stadt erwartet, dass das Thema noch einmal gemeinsam besprochen werde. „Schön ist das für uns alle nicht.“ Es sei alles sehr unglücklich verlaufen. Der Verein hat in jedem Jahr einen Informationsstand auf dem Eulenmarkt an dem die Mitglieder über die Arbeit informieren. „Wir bieten auch für Kinder, die Durst haben, Getränke an“, erklärte Torn. Die Problematik mit den Richtlinien sei für die Vereine und Verbände jedoch nichts Unbekanntes. „Die Angelegenheit ist seit Jahren im Gespräch“, erläuterte der Vorsitzende. Als kritisch sieht auch er den nicht vorhandenen Spülwagen. „Das kann zu einer Eskalation führen. Jeder Verein muss nun selbst schauen, wie er spülen kann“, sagte Torn weiter. Er hätte sich gewünscht, dass alle Vereine in einer Besprechung informiert werden. „Mit Sicherheit hätten wir dann eine Lösung finden können. Die Vereine hätten zusammenlegen können und den Spülwagen so finanzieren können.“

Dass die Vereine und Verbände sehr kurzfristig benachrichtigt wurden, kritisiert auch Astrid Huemke (kleines Foto), Vorsitzende des SPD-Ortsverbandes. „Ich hätte erwartet, dass die Verwaltung sich mit allen an einen Tisch setzt und wir abstimmen, wie die Angelegenheit am besten zu lösen ist“, sagte Huemke im Gespräch. Ihr Vorschlag wäre gewesen: „Die Stadt hätte die Pfandbecher mit eigenem Stadtlogo besorgen und an die Vereine vermieten können. “ Diese Idee hätte vor allem Vereinen geholfen, die sich Pfandbecher nicht leisten können. „Außerdem können viele gar nicht einschätzen, wie viele Becher sie überhaupt besorgen sollen“, so Huemke. Sie ahne, dass die Situation für Unruhe in der Stadt sorgen wird. „Es hätte eine gemeinsame Lösung gefunden werden müssen, wie man das umwelttechnisch am sinnvollsten bewältigen kann“, betonte Huemke.

Einen Vorschlag, wie die Verwaltung es hätte besser machen können hat auch Bernd Weiher, Vorsitzender der CDU Quickborn. „Es hätte eine Umverteilung der Kosten geben können. Beispielsweise hätte die Standgebühr angehoben werden können, wenn das Geschirrspülmobil so teuer ist“, sagte Weiher. Von Plastikbechern hält auch er wenig. „Das ist nur Müll. Auch die Plastikbecher werden liegen bleiben. Damit wird der Bauhof Wochen beschäftigt sein“, sagte er. Der Ortsverband verkauft in jedem Jahr Getränke und Speisen. Sein Wunsch sei es, dass diese Auflage im nächsten Jahr wieder rückgängig gemacht wird.

Die Entscheidung für Plastikbecher anstelle von Gläsern fiel laut Carsten Möller, Fachbereichsleiter Kindertagesstätten, Ehrenamt und Kultur, aus drei Gründen: „Zum einen gibt es das Geschirrspülmobil in diesem Jahr nicht, da die Kosten immens gestiegen sind und es sich nicht mehr lohnt. Außerdem ist die Wasserversorgung noch nicht ganz geklärt.“ Als dritten Punkt nannte Möller den Sicherheitsaspekt. „Dass Gläser bei so einer großen Veranstaltung mal kaputt gehen, weiß jeder. Aber im vergangenen Jahr wurde so viel Glas auf dem Rathausplatz kaputt gemacht, dass wir uns nun für Plastikbecher entschieden haben“, argumentierte er weiter. Mehr Müll soll laut Möller durch das Plastik nicht erzeugt werden. „Wir haben den Vereinen und Verbänden dazu geraten Pfandbecher zu nehmen. Die andere Alternative sind Mehrwegbecher“, sagte Möller.