Aufbruchstimmung in der FDP

Liste für Kommunalwahl steht / Liberale in Quickborn hoffen auf eine Verdopplung der Ratssitze / Mitgliederzahlen steigen

von Claudia Ellersiek

03. Februar 2018, 16:00 Uhr

Die Quickborner Landtagsabgeordnete Annabell Krämer will sich weiter in der Kommunalpolitik engagieren und wird die FDP in ihrem Wohnort in den Wahlkampf führen. Während einer Mitgliederversammlung in dieser Woche gab die an Listenplatz eins gesetzte Liberale außerdem das Ziel für die Wahl aus. „Wir wollen unsere Politik in der nächsten Legislaturperiode in doppelter Teamstärke fortsetzen“, sagte sie. Dazu müsste die Partei drei Ratsmandate hinzugewinnen.

FDP-Ortsvorsitzende Friederike Rübhausen begrüßte die Mitglieder mit einer guten Nachricht. „Seit Beendigung der Sondierungsgespräche gab es in Quickborn einen Mitgliederanstieg von 13 Prozent“, sagte sie und wertete das als Zeichen für eine gelungene Neuorientierung der Partei. Darunter sind auch drei Mitglieder im Alter von 17 und 18 Jahren. Auf der Liste folgen hinter Krämer auf Platz zwei Jürgen Scharley, aktuell Mitglied im Ausschuss für kommunale Dienstleistungen, sowie Ratsfrau Ines Glatthor auf Platz drei und neu Thomas Beckmann auf Platz vier.

Rübhausen, bislang sowohl in der Ratsversammlung als auch im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt, steht auf Platz fünf und muss damit unter Umständen um den Einzug in das Kommunalparlament bangen. Auf den Plätzen sechs und sieben folgen Lydia Saheb Divani und Max Meyer-Breckwoldt. Krämer sprach im Anschluss an die Nominierung von einem Team, das Mut zu Visionen und Zukunftsorientierung auszeichne. „Wir blicken optimistisch auf den vor uns liegenden Wahlkampf“, sagte sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Liberalen beflügeln die Umfragewerte der Bundespartei und das gute Abschneiden während der Landtagswahl in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr. „Bei der letzten Kommunalwahl haben wir neun Prozent erreicht. Jetzt hoffen wir, dass wir deutlich über zehn Prozent der Stimmen bekommen“, sagte Krämer.

In ihrem Ortsverband macht die Landtagsabgeordnete eine Aufbruchstimmung aus, die sie nutzen will. „Wir haben so viele aktive Mitglieder wie selten zuvor“, sagte sie und appellierte gleichzeitig an weitere Quickborner Bürger, sich kommunalpolitisch zu engagieren.

Das Wahlprogramm der Partei wird Gegenstand eines gesonderten Ortsparteitags am Montag, 5. Februar, ab 19.15 Uhr im Hotel-Restaurant Seegarten, Harksheider Weg 258. „Wer Lust hat, die Politik in Quickborn künftig mitzugestalten und sich einzubringen, kann gern vorbeikommen und sich vor Ort informieren“, so Krämer.