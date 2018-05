Auf ein Gläschen an der Biertankstelle

von René Erdbrügger

09. Mai 2018, 15:49 Uhr

Zum zweiten Mal organisierten vier Damen um Marijana Kaminski, Iris Hoeckrich, Jennifer Silberberg und Valeska Ellerbrock die „Vatertagstankstelle“ vor dem Gemeinschaftshaus „Alte Schule“ in Waldenau-Datum. „Wir sind für viele der Zwischenstopp, die in den Klövensteen wollen“, sagte Silberberg. Marius Schlüter (links) trommelte seine Freunde per WhatsApp zum Ausflug nach Waldenau zusammen. Seite 3