Wiebke Schulzeck neue Vorsitzende der Quickborner Landfrauen / Beiträge werden erhöht

Avatar_shz von shz.de

09. Februar 2020, 16:00 Uhr

Quickborn | Wiebke Schulzeck ist die neue Vorstandsvorsitzende des Landfrauenvereins Quickborn und Umgebung. Die freie Trauerrednerin und Seniorenassistentin aus Heede wurde in der vergangenen Woche einstimmig in der Jahreshauptversammlung des Ortsverbands der Eulenstadt gewählt. Schulzeck löste Maren Ahrens ab, die schon bei ihrer Wahl 2018 ankündigte, nur eine halbe Amtszeit übernehmen zu wollen.

Nach insgesamt 15-jähriger Vorstandsarbeit wollte Ahrens vermeiden, vorstandsmüde zu werden. Nachfolgerin Schulzeck nutzte vor ihrer Wahl die Gelegenheit sich vorzustellen, obwohl die neue Frau an der Spitze für ihre Mit-Landfrauen nicht ganz unbekannt gewesen sein dürfte.

Schulzeck trat 2018 bei den Quickbornerinnen ein und läuft seitdem bereits im Vorstand mit, wie sie erzählte. Bei ihrer Kandidatur sagte sie: „Ich will mich einbringen. Ich bin auf dem Weg zu neuen Ufern.“ Und weiter: „Ich fand die Landfrauen am Rand von Hamburg immer spannend. Die sahen nach einer lustigen Truppe aus. Da wollte ich mitmachen.“ Für Schulzeck gehören die Landfrauen seit frühester Kindheit zum Leben dazu. Sie wuchs in einem landwirtschaftlichen Betrieb im Kreis Rendsburg auf. Die Oma war an der Gründung eines Landfrauenvereins beteiligt und auch Schulzecks Mutter war jahrelang Mitglied. Nach der Schule absolvierte die neue Vorstandsvorsitzende eine Ausbildung zur Hauswirtschafts-Meisterin, später war sie lange Zeit als Energieberaterin tätig.

Außer der Wahl der ersten Vorsitzenden gab es einen turnusmäßigen Wechsel bei ihrer Stellvertreterin. Christel Knobloch, die bereits seit 2016 als Beisitzerin im Vorstand tätig ist, löste Astrid Kölln ab, die auf eigenen Wunsch ausschied. Vor den Wahlen, bei denen außer den beiden Vorsitzenden auch andere Ämter besetzt wurden, stimmte die Versammlung über eine Beitragserhöhung ab 2021 von derzeit 20 Euro pro Jahr auf dann 30 Euro ab. Ahrens hatte im Namen des Vorstands nur eine Erhöhung auf 25 Euro vorgeschlagen. Die scheidende Vorsitzende zeigte sich jedoch zufrieden, dass aus dem Kreis der Mitglieder eine höhere Anpassung gewünscht wurde. Als Gründe führten sie an, dass viele andere Ortsvereine bereits seit Jahren weit über dem Beitrag der Quickborner liegen. Außerdem werde es 2022 eine Erhöhung der Abgaben an den Landesverband um 2 Euro geben und dann habe man bereits ein finanzielles Polster. Zurzeit zahlt der Ortsverein 2 Euro pro Jahr und Mitglied an den Kreisverband. 13 Euro gehen ans Land, wovon wiederum 1,50 Euro dem bundesweiten Verband zufließen. Hier sind 450 000 Landfrauen organisiert, in Schleswig-Holstein sind es 34 000.

Eine so starke Vereinigung werde auch von der Politik gehört. Für die an den Landesverband gezahlten Beiträge erhalte der Ortsverein rechtliche Unterstützung, Informationen sowie günstige Referenten. Der Dachverband habe sich für die Mütter-Rente stark gemacht und setze sich für Breitband im ländlichen Raum sowie gleiche Bezahlung ein. Kreisvorsitzende Frauke Brinckmann kündigte den Landfrauentag in Neumünster am 13. Juni an, zu dem noch Aussteller gesucht werden.