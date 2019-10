Ascheberg will nach Quickborn

Mögliche Verwaltungsehe nimmt nächste Hürde

von Claudia Ellersiek

18. Oktober 2019, 18:30 Uhr

Quickborn/Ascheberg | Quickborns Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) ist im Bemühen um eine neuerliche Erweiterung der Verwaltungsgemeinschaft durch die Kooperation mit Ascheberg (Kreis Plön) einen deutlichen Schritt näher gekommen. Nach Informationen unserer Zeitung hat der Ascheberger Geschäftsausschuss die Kooperation mit der Eulenstadt am Donnerstagabend in nichtöffentlicher Sitzung genehmigt. Beobachter gehen davon aus, dass der Gemeinderat den Beschluss in der Sitzung am Donnerstag, 24. Oktober, bestätigen wird. Damit wäre der einzige Mitbewerber, das Amt Großer Plöner See, endgültig aus dem Rennen.

Köppl ist sich seiner Sache offenbar sicher, wenn man denn das Titelbild auf dem aktuellen Berichtsheft der Verwaltung entsprechend deuten möchte. Eine Collage weist Ascheberg bereits als mögliches Mitglied der Quickborner Verwaltungsgemeinschaft aus. Die Gemeinde will den bestehenden Vertrag mit der Stadt Plön zum 31. Dezember 2020 auslaufen lassen (unsere Zeitung berichtete) und sucht seit Bekanntwerden der Pläne nach einem neuen Partner. Inzwischen hat die Stadt Quickborn einen 20-seitigen Vertragsentwurf vorgelegt, in dem eine mögliche Kooperation geregelt wird. Ascheberg müsste demnach jährlich rund 360 000 Euro nach Quickborn überweisen, wenn der Vertrag ratifiziert werden würde.

Eine Zusammenarbeit über zwei Kreisgrenzen hinweg wäre in Schleswig-Holstein bislang einmalig. Köppl hatte für die Idee im September während einer Sitzung des zuständigen Hauptausschusses geworben: Die Pläne seien keineswegs so absurd, wie es auf den ersten Blick scheine, sagte er. „Die Gemeinde Ascheberg braucht eine qualifizierte Sacharbeit vor Ort, die gewährleistet ist“, so der Quickborner Verwaltungschef. Darüber hinaus sei eine kompetente Verwaltung im Backoffice nötig, „und da ist es relativ egal, wo die sitzt“.

Attraktiv wird eine Verwaltungsehe mit Quickborn unter anderem durch das Versprechen Köppls, in der Gemeinde ein Bürgerbüro mit 2,5 Stellen zu erhalten. Damit grenzt sich Quickborn gegen das Amt Großer Plöner See ab, das lediglich eine Bürgersprechstunde anbieten will. Außerdem sagte Köppl zu, kein Ascheberger werde nach Quickborn fahren müssen, um seine behördlichen Angelegenheiten zu regeln.

Die Ratsfraktionen hat er mit seinen Ausführungen durchaus überzeugen können, auch wenn die Parteien während der jüngsten Hauptausschusssitzung weiteren Beratungsbedarf angemeldet haben. Nun steht das Thema erneut auf der Agenda, wenn sie am Donnerstag, 24. Oktober, und damit parallel zur Ascheberger Gemeindevertretung tagen. Die Sitzung im Quickborner Rathaus, Sitzungsraum Himmelmoor, beginnt um 18.30 Uhr und ist öffentlich.