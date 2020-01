Arbeitseinsatz mit Torfbahnern

Jugendliche der Bildungs- und Förderstätte Himmelmoor schieben Dienst zwischen Gleisen und Moorseen

von Claudia Ellersiek

10. Januar 2020, 16:00 Uhr

Quickborn | Es ist ja nicht so, dass Dan Zelck (kleines Foto) im Winter Langeweile schieben würde. Für den Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Torfbahn ist das Himmelmoor zu jeder Jahreszeit quasi ein zweites Wohnzimmer. Während er im Sommer vor allem auf und neben der Bahn arbeitet – immer zusammen mit den anderen ehrenamtlichen Helfern, versteht sich –, ist er in den Wintermonaten auch damit beschäftigt, der Renaturierung des Hochmoores auf die Sprünge zu helfen. Und das ist eine Herkulesaufgabe. Zumal seit dem Ende des Torfabbaus.

Ziel ist es, die Jahrzehnte währende Degeneration der einzigartigen Landschaft umzukehren. Dazu braucht es Geduld, Durchhaltevermögen und mehr Manpower, als die Torfbahner stellen können. Aber sie bekommen Unterstützung, immer mal wieder und oft genug von einer unerwarteten Seite. Jetzt waren es jungen Berufseinsteiger, die das Rüstzeug für eine spätere Erwerbstätigkeit in der Bildungs- und Förderstätte Himmelmoor (BFH) bekommen. Sie sprangen den Torfbahnern zur Seite und haben das Projekt Himmelmoor in der vergangenen Woche mit mehreren langen Arbeitseinsätzen ein gutes Stück vorangebracht.

„Der Kontakt ist bei einer Sonderfahrt zustande gekommen“, erläuterte Zelck, der die Jugendlichen für ihr Engagement und ihren Einsatz lobte. Weit haben sie es ja nicht gerade, denn die BFH sitzt in der Quickborner Heinrich-Hertz-Straße nicht weit vom Torfwerk entfernt. Mächtig Spaß hätten sie augenscheinlich bei der Arbeit gehabt, zog Zelck im Anschluss Bilanz.

Das dürfte auch Verdienst seines Teams gewesen sein, das die Arbeit geschickt mit dem Vergnügen kombinierte. „Wir haben erst einen Zug mit dem notwendigen Arbeitsgerät beladen und sind dann eine ganze Weile durch das Moor bis ins Einsatzgebiet gefahren.“ Wer will schon Auto, Bus oder Fahrrad, wenn er so exklusiv anreisen kann.

Gearbeitet wurde dann aber auch noch und das nicht zu knapp. „Wir haben im Zentrum des Himmelmoors Birken entkusselt und am Rand eine Benjeshecke errichtet“, erklärte Zelck. Auch die Torfbahner vertreten die Auffassung, dass dicht wuchernde Birken mehr Wasser verdunsten als flächendeckende Bestände, also die weitere Austrocknung eines Moores fördern. Das allerdings widerspricht dem Gedanken der Renaturierung, die die Wiedervernässung zum Ziel hat. Junge Birken werden entsprechend abgeschnitten oder sogar komplett entfernt. Außerdem seien große Flächen mit einem Freischneider bearbeitet und von Hunden gebuddelte Löcher an den Aussichtshügeln geschlossen worden.

„Die Motivation war erstaunlich hoch, trotz des feuchten Wetters“, so Zelck. Grund dafür ist seiner Ansicht nach die Möglichkeit, Erfahrungen im Umgang mit den entsprechenden Geräten zu sammeln und Routine etwa im Einsatz von Erdbohrer und eben Freischneider zu bekommen.

Die BFH ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die sich um die berufliche Rehabilitation und Integration von benachteiligten Jugendlichen unter 25 Jahren sowie die Förderung und Betreuung von behinderten Menschen kümmert. Bei dem vergleichsweise niederschwelligen Angebot liegt der Schwerpunkt der Ausbildung auf der Praxis.

Ein wenig Theorie gab es von Zelck dann doch noch. „Die Benjeshecken sind ein gut sichtbarer Betretungsschutz und bieten außerdem den im Moor beheimateten Schlangen Unterschlupf.“ Die Kooperation kam an, nicht nur bei den Torfbahnern, sondern auch bei ihren jungen Helfern. Sie verkündeten am Ende, der AG auch weiterhin zur Seite stehen zu wollen. „Der nächste Termin ist schon festgelegt“, sagte Zelck zufrieden.

Seit dem Beginn der Betriebspause im Oktober kümmern sich die Torfbahner um die Wartung ihres Zuges und haben darüber hinaus bis jetzt schon 500 ehrenamtliche Arbeitsstunden in die Vegetationsarbeit gesteckt. „Das Streckenprofil der Bahn muss immer wieder freigehalten werden.“ Außerdem habe die Torfbahn für bestimmte Abschnitte die Betreuungsverantwortung.