Anmelden für das Camp im Sommer

Schwimmen mit dem Hasloher JuRa-Team

von shz.de

15. April 2019, 16:00 Uhr

Bönningstedt/Hasloh | Das Team der Jugendzentren in Hasloh (JuRa) und Bönningstedt (KiJu) um Martina Niehusen (Foto) hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern und Jugendlichen richtig schwimmen beizubringen. Mit dem Angebot „Fit in den Sommer“ sollen Kinder und Jugendliche an das Schwimmen herangeführt werden. Die Gruppe trifft sich immer montags in der Zeit von 15 bis 19 Uhr. Der erste Termin ist für den 6. Mai, geplant. Treffpunkt ist am AKN-Bahnhof Hasloh. Bei gutem Wetter fahren die Teilnehmer gemeinsam ins Quickborner Freibad, bei schlechtem Wetter geht es in das Hamburger Bäderland Bondenwald. Die Kosten belaufen sich auf 4,50 Euro. Um eine verbindliche Anmeldung wird gebeten.

Eine große Portion Spaß verspricht auch das Sommercamp. In diesem Jahr geht es für die Kinder und Jugendlichen von Montag bis Freitag, 1. bis 12. Juli, auf den Campingplatz Sütel. Mitfahren können Mädchen und Jungen im Alter zwischen sechs und 14 Jahren. Die Gruppe übernachtet in Zelten, kocht, spielt und schwimmt gemeinsam. Auch ein Ausflug in den Hansapark steht auf dem Plan. Die Kosten betragen 260 Euro.



Infoabende für Eltern





Vorweg können sich Eltern an zwei Abenden über das Programm informieren. Der erste Termin ist am Montag, 17. Juni im JuRa Hasloh, Am Sportplatz 2, ab 19 Uhr. Am Dienstag, 18. Juli findet der Infoabend im Bönningstedter KiJu, Rugenbergener Straße 50, statt. Die Anmeldeformulare für die Aktionen sind auf der Webseite des JuRa zu finden.

www.jura.hasloh.de