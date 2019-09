Anlieger genervt vom Bolzplatz-Lärm

Hasloher Sozialausschuss diskutiert über Nutzungsbegrenzung des Spielplatzes am Kronkamp

Avatar_shz von shz.de

20. September 2019, 16:00 Uhr

HASLOh | „Nicht zu ertragen dagegen ist der Lärm von Jugendlichen (Kreischen, laute Benutzung der Spielgeräte sowie laute Musik) auf dem Spielplatz am Abend, besonders nach 22 Uhr. Das ist wohl auch nicht Sinn und Zweck eines Spielplatzes“, kritisierten die Anwohner der Spiel- und Sportflächen am Kronkamp in einem Schreiben an die Gemeinde. Die Lärmbelästigung sei unzumutbar. Während ihrer jüngsten Sitzung diskutierten die Mitglieder des Hasloher Sozialausschusses daher darüber, ob das Alter der Nutzer und die Nutzungszeiten der Spiel- und Sportflächen am Kronkamp durch das Aufstellen von Schildern eingeschränkt werden sollten.

„Die Spielgeräte leiden und die Verunreinigung des Platzes kommt dazu“, heißt es in der schriftlichen Beschwerde der Anwohner. Diese schlagen vor: „Besteht nicht die Möglichkeit, wie in anderen Orten auch, eine Altersgrenze sowie eine Öffnungszeit des Spielplatzes festzulegen und öffentlich zu machen? Dieses sehen wir als dringend notwendig an. Weiterhin möchten wir erfragen, wie das mit dem Bolzplatz geregelt ist. Es spielen junge Erwachsene regulär Fußball (oft auch mit sehr lauter Musik) und der Ball bleibt oft nicht auf dem Platz.“

Die Gemeinde lud die Anwohner ein, ihr Anliegen nochmals während der Einwohnerfragestunde in der Sitzung des Sozialausschusses vorzutragen. Diese Gelegenheit nahmen diese wahr und betonten nochmals, dass es nicht um das normale Spielen von Kindern am Tag ginge. Sie schlugen eine Altersbegrenzung zur Nutzung der Flächen vor. Kay Löhr (FDP), Vorsitzender des Sozialausschusses, betonte, dass auf einer Spielstätte laute Musik, Rauchen und der Genuss von Alkohol sowieso nicht gestattet seien.

Die Mitglieder des Ausschusses waren sich darüber einig, dass eine Altersbeschränkung keinen Sinn mache, da die Fläche ja gerade ein Begegnungsplatz für alle Generationen in der Neuen Mitte sein soll. Beate Haines (SPD) sagte: „Ein Gebots- und kein Verbotsschild wäre sinnvoll. Wir wollen ein Miteinander versuchen und kein Gegeneinander.“

Der Ausschuss beschloss, die Ausgestaltung des Schilds am Spielplatz in den einzelnen Fraktionen zur nächsten Sitzung Ende November vorzubereiten und bat auch die betroffenen Anwohner, sich gern einzubringen. Dem Ausschuss war es wichtig, die Wünsche der Anwohner ernst zu nehmen und die Verursacher der Probleme auf möglichst freundliche Art um ein verträgliches Miteinander zu bitten – schließlich sollen laut der Ausschussmitglieder alle das Leben ins Haslohs Neuer Mitte genießen.