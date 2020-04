Zeugen gesucht : An zwei Wochenenden: Einbruchserie in Norderstedter Schulen

In einem Fall blieb es bei einem Einbruchsversuch. Der zweite glückte den unbekannten Tätern.

von Caroline Hofmann

29. April 2020, 14:00 Uhr

Norderstedt | In Norderstedt haben bislang unbekannte Täter an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden versucht, in zwei Schulen einzubrechen. In einem Fall scheiterten sie. In einem anderen konnten sie sich Zutritt zu dem Gebäude verschaffen. Das teilte Lars Brockmann von der Polizeidirektion Bad Segeberg mit.

Schwerer Fall des Diebstahls in Grundschule

Der erste Vorfall ereignete sich zwischen Freitagnachmittag (17. April) und Sonntagnachmittag (19. April) in einer Grundschule an der Poppenbütteler Straße. Nach Angaben der Polizei kam es dabei zu einem Versuch des besonders schweren Diebstahls. Nach ersten Erkenntnissen beschädigten die Einbrecher zwei Fenster.

Anhand der Spurenlage gehen die Ermittler davon aus, dass der Unbekannte oder die Unbekannten nicht in das Gebäudeinnere gelangt sind. Lars Brockmann, Pressestelle der Polizeidirektion Bad Segeberg

Ein Wochenende später, zwischen Sonnabendnachmittag (25. April) und Sonntagnachmittag (26. April), verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Grundschule am Harkshörner Weg. Zeugen stellten am Sonntag den Einbruch fest und informierten die Polizei. Nach derzeitigem Stand haben laut Brockmann die Täter dabei einen ungefähr 30 Kilogramm schweren Tresor entwendet. Ob die Einbrecher noch mehr Beute machten, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Kripo Norderstedt sucht Zeugen

In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei Norderstedt. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter Telefon (040) 528060 in Verbindung zu setzen.

