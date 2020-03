Müllentsorgung in Bönningstedt : An einem Feldweg: Altreifen illegal abgeladen

Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas zu dem Vorgang sagen können.

von Caroline Hofmann

04. März 2020, 16:29 Uhr

Bönningstedt | An der Straße Am Hagen in der Gemeinde Bönningstedt sind am Donnerstag (27. Februar) etwa 100 illegal entsorgte Altreifen entdeckt worden. Das teilte Steffen Hartung von der Polizeidirektion Bad Segeberg am Mittwoch (4. März) mit. Der Feldweg ist nicht weit von der Norderstedter Straße und der Bundesautobahn 7 (A7) entfernt.

Caroline Hofmann

Die Polizei grenzt den Tatzeitraum auf Mittwoch (26. Februar), 16 Uhr, bis Donnerstag (27. Februar), 14 Uhr, ein. Die illegal abgeladenen Reifen haben unterschiedliche Größen. „Darunter auch erkennbar Reifen von größeren Fahrzeugen", erläuterte Steffen Hartung. Die Polizei geht davon aus, dass die Reifen mit Hilfe eines Kippladers auf dem Feldweg deponiert wurden. „Ein Kipplader ist recht auffällig. Wir hoffen sehr, dass Zeugen etwas gesehen haben", sagte Hartung.

Das Ermittlungsverfahren wird durch den Ermittlungsdienst Umwelt des Polizei-, Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn durchgeführt. Wer etwas in diesem Bereich beobachtet hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (04121) 409261 zu melden.

Bußgeld im vierstelligen Bereich

„Das wird eine saftige Geldstrafe geben", so Hartung auf Anfrage von shz.de zur möglichen Strafe. So sieht es der Bußgeldkatalog vor. Sollte ein Täter erwischt oder ermittelt werden, kann das Missbrauchen von Wiesen und Wäldern als Müllkippen teuer werden. Ein Bußgeld im vierstelligen Bereich könnte dafür fällig werden. Bei der illegalen Entsorgung von gefährlichen Abfällen wie Altöl, Chemikalien oder auch Asbest können die Verursacher sogar mit bis 100.000 Euro zur Kasse gebeten werden.

Der Steuerzahler muss ran

Wird der Täter nicht gefunden, muss der Kreis Pinneberg für die Entsorgung sorgen. Und das laut Kreissprecher Oliver Carstens bedauerlicherweise „leider auf Kosten der Steuerzahler", sagte er im Gespräch mit shz.de.

Caroline Hofmann

Der Vorfall erinnert stark an einen ähnlichen im Januar dieses Jahres in der Nachbargemeinde Ellerbek. Auch dort hatten unbekannte Täter an einem Feldweg illegal Müll entsorgt. In Ellerbek waren es am Ende 98 Altreifen.

Übrigens: Auch Bürger können per App Müllsünder melden. Vor knapp einem Jahr hat die Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung (GAB) die mobile Anwendung auf den Markt gebracht.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?