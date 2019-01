Altes Rektorhaus wird rausgeputzt

Neue Fenster und eine Beleuchtung für das Gebäude in Bönningstedt geplant / Ein Nähzimmer soll eingerichtet werden

von shz.de

05. Januar 2019, 16:00 Uhr

Das Jahr hat gerade erst begonnen, da laufen die Planungen beim Bönningstedter Heimatverein bereits auf Hochtouren. Vorsitzende Sigrid Duvigneau hat im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert, was für die Heimatforscher in diesem Jahr ansteht.

Die Pflanzenbörse hat sich in der Vergangenheit zu einem großen Erfolg entwickelt. 2018 sah es jedoch aufgrund der anhaltenden Trockenheit zunächst erst nicht danach aus, dass das nicht so bleiben würde. „Es war zu befürchten, dass nur wenige Pflanzen gebracht werden. Wider Erwarten war jedoch ein gutes Pflanzenangebot vorhanden. Die Veranstaltung ist gut angenommen worden“, lautete das Fazit der Vorsitzenden. An zwei Sonntagen, 5. Mai und 29. September, findet der kleine Basar im Garten des Alten Rektorhauses, Kieler Straße 120, statt. Ebenso großer Beliebtheit erfreuten sich die Vorträge von Joachim Czolbe und Norbert Murr aus der Chronikgruppe. Sie sollen auch in diesem Jahr fortgesetzt werden.

Außer den besonderen Veranstaltungen über das ganze Jahr hinweg, legen die Chronisten auch an das Alte Rektorhaus Hand an. Nachdem die unteren Fenster bereits vor knapp zwei Jahren erneuert worden sind, sollen nun die im Obergeschoss folgen. „Wir möchten gerne das Alte Rektorhaus weiter als Kulturgut verbessern, indem an der Front auch die oberen Fenster nach alten Plänen wieder nachgebaut werden“, erklärte Duvigneau. Damit die schönen Fenster dann allen Bönningstedtern ins Auge springen, denkt der Heimatverein über die Ausleuchtung des Gebäudes nach. „Die Planung läuft bereits. Wann es dazu kommt, können wir nach derzeitigem Stand nicht sagen“, so Duvigneau. Auch im Inneren des Rektorhauses tut sich etwas. Einen Raum wollen die Dorfhistoriker in ein Nähzimmer umwandeln, um mehr Platz für Sammlungsstücke und Ausstellungen im Museum zu bekommen. „Die Vorbereitungen hierzu sind abgeschlossen; jetzt müssen wir selber Hand anlegen“, verkündete sie. Offene Fragen sollen am Donnerstag, 21. Februar, während der Jahreshauptversammlung des Vereins geklärt werden. Die Mitglieder und interessierte Besucher kommen um 19 Uhr im Kulturzentrum, Kieler Straße 122, zusammen.

Musikalisch wird es am Sonntag, 31. März. Dann dürfen Kinder und Jugendliche beim Fröhlichen Musizieren ihr Können wieder unter Beweis stellen. Im Sommer ist außerdem eine Radtour mit Mittsommerfeier geplant. Der Termin ist am Sonnabend, 22. Juni. Wohin die Fahrt gehen wird, haben die Mitglieder noch nicht festgelegt.

Auch in diesem Jahr steht für die Mitglieder des Heimatvereins ein Anliegen ganz weit vorne: „Der Verein würde sich freuen, wenn sich auch jüngere Menschen für die Mitwirkung in unseren verschiedenen Arbeitskreisen interessieren. Es wäre doch schade, wenn das Dorf diese wichtige Institution irgendwann aus Altersgründen verlieren würde“, sagte Duvigneau.