Alter Spielsand für die Reitwege

Randstreifen der Wege rund um das Quickborner Himmelmoor werden ausgebessert / Titel „Pferdefreundliche Region“ angestrebt

von Claudia Ellersiek

08. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Der Ehrenvorsitzende der Reitervereinigung Reitregion Quickborn (RRQ), Hans-Ulrich Plaschke, möchte den Ruf Quickborns als Reiter-Stadt weiter ausbauen. Sein Ziel sind ausgedehnte Reitwege über mehrere Kilometer, die sich Pferdesportler etwa mit anderen Erholungssuchenden teilen sollen. Dabei steht das Himmelmoor im Mittelpunkt der Betrachtungen: In dieser Woche hat die Stadt als Kooperationspartner damit begonnen, die Randstreifen der Wege rund um das Naturschutzgebiet so auszubessern, dass sie für Pferd und Reiter keine Gefahr mehr darstellen. Dabei setzt der Leiter des Fachbereichs Tiefbauten und Kommunalbetriebe, Uwe Scharpenberg, auf Nachhaltigkeit. Er organisierte Spielsand, der nach dem Austausch auf Quickborner Spielplätzen entsorgt werden müsste. „Das macht Sinn, denn so sparen wir Kosten“, sagte er.

14 Kilometer lang ist der Rundkurs um das Himmelmoor, der über das Gebiet von Quickborn, Borstel-Hohenraden und Hemdingen führt. Große Teile gehören den Landesforsten Schleswig-Holstein, einige sind an Landwirte verpachtet. Die Reiter dürfen die Banketten für Ausritte in die Natur nutzen. Nicht zuletzt dieser Rundkurs trug der Stadt vor sieben Jahren auf Initiative Plaschkes den Titel „Perdefreundliche Gemeinde“ ein, den der Pferdesportverband Schleswig-Holstein (PSH) vergibt. Nun möchte der leidenschaftliche Reiter einen Schritt weiter gehen, strebt den aus touristischer Sicht noch bedeutsameren Titel „Pferdefreundliche Reitregion Himmelmoor“ an. Um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, soll der Rundkurs nun zunächst überarbeitet werden.

„Zehn Jahre lang ist nichts gemacht worden, und jetzt sind die Banketten ausgetrampelt und teilweise überwuchert“, so Plaschke. Großes Problem für die Reiter: Um mit ihren schweren Fahrzeugen nicht stecken zu bleiben, haben einige Landwirte die Löcher in den Randstreifen mit Geröll und Steinen verfüllt. Das könne Pferde ins Straucheln bringen, so Plaschke, der allerdings auch nicht zu viel Kosmetik für die Wege haben möchte. „Wir reiten auf einem gewachsenen Boden. Da müssen wir Reiter halt aufpassen“, sagte er.

Scharpenberg hat der Reitsportler bei diesem Plan an seiner Seite. „Immer wenn in Zukunft wieder Sand da ist, egalisieren und stabilisieren wir die Wege und verfüllen die Banketten“, sagte er. Dabei reichen rund fünf Tonnen für etwa 80 Meter. Plaschke hofft indes auf mehr Engagement von den beiden anderen Gemeinden, die an das Himmelmoor grenzen, und sieht sich dabei in der Rolle des Moderators. Vorbild ist die Stadt Norderstedt, seiner Ansicht nach ein Reiterparadies. Dort stehen den Pferdesportlern rund 60 Kilometer Reitwege zur Verfügung, die ebenfalls regelmäßig mit gebrauchtem Spielsand ausgebessert werden.

Plaschke wirbt unterdessen auch im Kreis der hiesigen Pferdesportler für Ausritte in die Natur. „Ich möchte erreichen, dass sie regelmäßig ihren Hof verlassen, denn ein Ausritt durch das Himmelmoor ist ein unvergleichliches Erlebnis.“ Dabei pocht er auf gegenseitige Rücksichtnahme. Es gebe nur diese eine Natur, und die müssten sich Hundebesitzer, Ausflügler, Jäger und Reiter eben teilen. Wie groß die Zahl der Pferde und Halter ist, lässt sich nach Angaben Plaschkes nicht genau beziffern. Er geht von rund 3000 Tieren in 80 Ställen und einem Gebiet von Langeln bis Hamburg-Schnelsen aus, von denen die RRQ allerdings nicht alle erreiche.

In Schleswig-Holstein gibt es demnach rund 100 000 Pferde, die in etwa 380 Pferdesportvereinen und 400 Pferdebetrieben untergebracht sind. Der Reitsport gilt als bedeutender Wirtschaftsfaktor, unter anderem weil auf drei bis vier Pferde ein Arbeitsplatz kommt. Der PSH geht von 50 000 Arbeitsplätzen in Schleswig-Holstein durch organisierte und nichtorganisierte Pferdehalter aus.