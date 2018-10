Jahresbericht : Alkohol bleibt Droge Nummer 1 in Quickborn

Auch Spielsucht und Cannabis Thema in Quickborner Suchtberatungsstelle

von Claudia Ellersiek

02. Oktober 2018, 12:00 Uhr

Pathologischer Mediengebrauch und Glücksspielsucht sind immer häufiger Grund für Betroffene, die Beratungsstelle der Ambulanten und Teilstationären Suchthilfe (ATS) in Quickborn aufzusuchen. Das geht aus dem Jahresbericht für 2017 hervor, den die langjährige Mitarbeiterin und seit September neue Teamleiterin Bettina Taschinski im Gespräch mit shz.de vorgestellt hat. Demnach war Spielsucht der dritthäufigste Grund für ein Hilfegesuch (5,84 Prozent aller Anfragen) nach Cannabis-Konsum (7,14 Prozent) auf Platz zwei und Alkoholmissbrauch als unangefochtenem Spitzenreiter (70,78 Prozent).

„Bei der geschlechtsspezifischen Verteilung konnten wir 2017 eine Veränderung beobachten“, so Taschinski. Im Vorjahr sei das Beratungsangebot etwa zum Thema Mediensucht noch ausschließlich von Männern nachgefragt worden. In 2017 seien 33 Prozent Frauen wegen einer Mediensucht in die Sprechstunden gekommen. Demgegenüber bleiben Medikamentenmissbrauch und Essstörungen nach wie vor weibliche Themen, während Alkoholsucht Männer und Frauen gleichermaßen betreffe. Insgesamt war die Zahl der Beratungsgespräche mit Frauen leicht rückläufig. Sie stellten mit 33 Prozent (2016: 38 Prozent) nach wie vor die deutliche kleinere Gruppen gegenüber den Männern mit 66 Prozent (2016: 62).

„Insgesamt haben wir im vergangenen Jahr 261 Beratungsgespräche durchgeführt“, so Taschinski. Damit bleibe die Zahl nahezu konstant. Die größte Gruppe ist die der 40- bis 55-Jährigen (35 Prozent), gefolgt von den 55- bis 75-Jährigen (22 Prozent). Die Zahl der Betroffenen im Alter bis 20 Jahre stieg leicht an und erreichte 10 Prozent. Im Vorjahr waren es noch 8 Prozent. Unverändert hoch bleibt die Nachfrage nach Präventionsprojekten von Quickborner Schulen und den Schulen der umliegenden Gemeinden. Demnach konnten 2017 insgesamt 137 Workshops realisiert und damit 3354 vor allem Kinder und Jugendliche erreicht werden. Möglich sei das Engagement neben der Basisfinanzierung durch den Kreis Pinneberg durch finanzielle Mittel der Stadt Quickborn sowie der Gemeinden Hasloh, Hemdingen, Ellerau und Ellerbek und der „kontinuierlichen Unterstützung durch das Kinderhilfswerk Quickborn“.

In diesem Zusammenhang warnte Taschinski davor, die Gefahren von Rauschmitteln in jungen Jahren zu unterschätzen. „Je jünger die Konsumenten etwa von Cannabis beim Einstieg sind, desto verheerender sind die Auswirlungen.“ Außer der massiven Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses als bekannte Folge des Kiffens drohe mit hoher Wahrscheinlichkeit die Ausprägung eines Suchtgedächtnisses. Dadurch werde in späteren Jahren ein Ausstieg ungleich schwerer.

Taschinski beobachtet nach eigenen Angaben zudem eine neue suchtgefährdete Gruppe. „Bedroht sind vermehrt Frauen in der zweiten Lebenshälfte und mit eher gehobenem Bildungsstand, die immer häufiger regelmäßig Alkohol, vornehmlich Wein, konsumieren.“ Das werde als verdienter Genuss deklariert und führe unter Umständen in einem schleichenden Prozess in die Abhängigkeit.

Wichtiges Thema der Suchtberater bleiben die Kleinen Riesen, ein spezielles therapeutisches Angebot für Kinder und Jugendliche aus suchtbelasteten Familien. 33 junge Menschen wurden im vergangenen Jahr längerfristig und in drei Gruppen betreut, das sind sieben mehr als noch 2016. „Wir freuen uns, dass dieses Angebot weiterhin aufrecht erhalten werden konnte“, so Taschinski.

Zusätzlich findet jede Woche in zwei Gruppen eine ambulante Therapie und in einer Gruppe die Nachsorge für suchtkranke Menschen statt,die eine stationäre Therapie hinter sich haben. Aktuell beginnt in den Räumen der ATS Suchtberatungsstelle, Am Freibad 23, in der kommenden Woche ein Rauchfrei-Kursus. Ab Montag, 8. Oktober, verhilft Suchttherapeutin Melanie Berg den Teilnehmern in drei Gruppentreffen zu einem Leben ohne Zigarette. Die beiden Folgetreffen finden jeweils donnerstags von 17.30 bis 20 Uhr statt. Eine Bezuschussung durch die Krankenkassen ist möglich, weil die Lerninhalte den Anforderungen der Gesundheitsverbände entsprechen. Anmeldung und weitere Informationen unter Telefon (0 41 06) 6 00 00.