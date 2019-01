Aldi-Markt spaltet die Gemeinde

Informationsveranstaltung über geplante Verlegung in Bönningstedt / Neue Änderung sorgt für Verblüffung und Verärgerung

19. Januar 2019, 16:00 Uhr

Die seit Jahren geplante Verlegung des Lebensmittelmarktes Aldi inklusive des Neubaus eines Drogeriemarktes sorgten in Bönningstedt erneut für Zündstoff. Während einer öffentlichen Veranstaltung, zu der die Gemeinde im Rahmen der frühzeitigen Information über Ziele und Zwecke des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes eingeladen hatte, hat Andreas Krause (Foto) von der Hamburger Projektentwicklungsgesellschaft Zündorf eine erneute Änderung vorgestellt.

Das sorgte bei vielen Besuchern für Verblüffung und Verärgerung. Waren die Bürger bisher von der Planung eines 1260 Quadratmeter großen Aldi Marktes, eines 800 Quadratmeter großen Drogeriemarktes sowie etwa 100 Parkplätzen auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Fromme ausgegangen, präsentierte Krause jetzt die Erweiterung des Investitionsvorhabens um einen zur Kieler Straße hin vorgelagerten rund 200 Quadratmeter großen Backshop. Die jüngste Veränderung des bereits am 7. Dezember 2017 beschlossenen vorhabenbezogenen Bebauungsplanes bedeute eine nochmalige Verringerung der Abstandsfläche vom Aldi-Gebäude zu den unmittelbar angrenzenden Wohngrundstücken in der Ahornstraße. Wäre bei der vorherigen Planung ohne Backshop noch ein Streifen von acht Metern Breite geblieben, reduziert sich die Fläche jetzt auf drei Meter, bis zur 5,90 Meter traufhohen rückseitigen Wand des Discounters.

Für die Anwohner eine unvorstellbare und inakzeptable Vision. „Ich habe immer das Gefühl, dass das Interesse von Investoren und Betreibern über das der Anwohner gestellt wird. Ich sag nur: drei Meter“, äußerte eine Bürgerin ihren Unmut über den neuen, erweiterten Plan. Verschiedene Bürger verwiesen auf das gesetzlich verankerte Abwägungsgebot: „Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.“



Bürger fordern gerechte Abwägung





Da 60 Familien in dem direkt angrenzenden Wohngebiet von dem Bauvorhaben betroffen sind, können viele Anwohner die Abwägungsgründe der Politik nicht teilen. Den Bönningstedtern erschließt sich nicht die Notwendigkeit, den Aldi-Markt überhaupt vom jetzigen Standort, am Ortsausgang in Richtung Hamburg, in die Dorfmitte zu verlegen. Die Argumentation Krauses, der von seinem Klienten berichtete: „Aldi will dichter an den Bürgern sein. Sie wollen mehr ins Ortszentrum“, können die Anwohner nicht nachvollziehen. Ein Bönningstedter sagte: „Wir sind mit Rewe und Lidl im Zentrum gut versorgt. Wofür ist die Umsiedlung von Aldi überhaupt erforderlich?“. „Ich bezweifle, dass wirklich geprüft worden ist, ob es nicht doch eine Möglichkeit der Erweiterung am bestehenden Standort gibt“, äußerte eine Bürgerin ihr Misstrauen. Andere würden eine Ansiedlung des Nahversorgers lieber im nördlichen Ortsteil Winzeldorf von Bönningstedt sehen. Die Winzeldorferin Sigrid Duvigneau fragte: „Warum muss so ein Markt unbedingt in ein Wohngebiet? Warum nicht in ein Gewerbegebiet, wo nur wenige Bürger betroffen sind?“

BauausschussvorsitzenderBjörn Kass (CDU) erläuterte, dass die Landesplanung in Kiel in Winzeldorf keine Flächen für ein derartiges Vorhaben vorsehe. Krause verneinte auch die Möglichkeit der Erweiterung am jetzigen Standort mit der Begründung, dass das vorhandene Grundstück zu klein sei und es rundherum nur Landschaftsschutzgebiet gebe. Der Projektentwickler wirkte im Verlauf der Veranstaltung zunehmend ungeduldiger. Ein Bürger erkundigte sich, ob es ein neues Nahversorgungs-Gutachten gebe. Das letzte stammt aus 2016 und beinhaltet, dass es eigentlich nicht genügend Substanz für einen Vollsortiments-Markt gebe, weshalb seinerzeit das Großprojekt mit Edeka, Aldi und Drogerie abgewiesen wurde. Krause erläuterte, dass in jedem Fall ein neues Verträglichkeits-Gutachten erforderlich sei. Außerdem stehen Gutachten an für den Lärmschutz, Verkehr, Baumbewuchs sowie seitens weiterer Träger wie die Untere Naturschutzbehörde.

Das Dorf scheint in zwei Lager gespalten zu sein. André von Appen (CDU) erinnerte alle Besucher der Veranstaltung daran, auch an eine mittel- bis langfristige Zukunft zu denken. „Was wäre, wenn sich Verbrauchermärkte gänzlich aus Bönningstedt verabschiedeten, da ihnen der Standort zu unrentabel erscheine?“, fragte er in die Runde.