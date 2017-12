Aldi ist weiter in der Warteschleife

vergrößern 1 von 2 Foto: Ellersiek 1 von 2

von Claudia Ellersiek

erstellt am 09.Dez.2017 | 16:34 Uhr

Die Verhandlungen über einen Neubau des Aldi-Marktes im Quickborner Gewerbegebiet Güttloh stecken fest. Bislang ist es nicht gelungen, die unterschiedlichen Interessen unter anderem des Discountunternehmens und der Verwaltung zu vereinen. Nun hat Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) von den Mitgliedern des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt den Auftrag bekommen, in einem Gespräch mit allen Beteiligten die Chancen für eine Einigung auszuloten.

Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung steht die Frage, wie viel Einzelhandel der Standort verträgt, ohne Kaufkraft aus anderen städtischen Bereichen, etwa der City, abzuziehen. Das aktuelle Quickborner Einzelhandelskonzept empfiehlt, „aufgrund der bestehenden guten Ausstattung mit Lebensmittelmärkten im Stadtgebiet weitere Vergrößerungen der Einzelhandelsflächen nur nach Einzelfallprüfung zuzulassen“, sagte Felix Thermann, Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung im Quickborner Rathaus. Eine Erweiterung der Discountmärkte in ihren aktuellen Läden am Standort, wie etwa Lidl das plant, sind demnach unproblematisch.

Das lehnt Aldi allerdings unter anderem wegen fehlender Barrierefreiheit und zu geringer Deckenhöhe ab. „Wir haben großes Interesse, an dem Standort unser neues Marktkonzept zu verwirklichen“, sagte Lars Dücker, Leiter Immobilien und Expansion bei Aldi, im Gespräch mit unserer Zeitung. Das geht allerdings nur mit einem Neubau, der nach Überzeugung der Verwaltung nur vertretbar wäre, wenn der dann leer stehende Laden im Beluga-Haus dauerhaft nicht an einen weiteren Lebensmittel- oder Drogeriemarkt, auch nicht an ein Futtermittelgeschäft oder einen Baumarkt vermietet würde. „Durch einen neuen Nutzer dürfen die bestehenden zentralen Versorgungsbereiche wie etwa die Quickborner Innenstadt nicht geschwächt werden“, sagte Thermann.

Eine entsprechende Vereinbarung mit dem Besitzer des Beluga-Hauses, in dem derzeit auch Aldi untergebracht ist, wäre allerdings heikel, denn es würde ihn in seinen Baurechten einschränken, und wäre nach Expertenmeinung rechtlich bedenklich. Die Lösung könnte darin bestehen, dass Aldi dem Eigentümer für seinen Verzicht auf die Ladennutzung einen Ausgleich zahlt. Gespräche darüber soll es gegeben haben.

Die Politik ist in der Frage gespalten. Während sich die CDU in der jüngsten Debatte mit Kommentaren zu dem Thema eher zurückhielt, ging die SPD auf Distanz zu Köppl und der Verwaltung. Sie will Aldi einen Neubau ermöglichen und das möglichst schnell. Fraktionschefin Astrid Huemke sprach von einer „einmaligen Chance für Quickborn“, die nicht „vergeigt“ werden dürfe. Auch die Sorge der Verwaltung, eine Aufwertung des Gewerbestandorts durch noch mehr Einzelhandel sei mit der Landesplanung nicht vereinbar und deshalb gerichtlich anzufechten, teilt sie nicht, und forderte Köppl auf, einen runden Tisch zu organisieren, um offene Fragen zu klären. „Wir glauben nicht daran, dass eine Erweiterung des Einzelhandelsangebots in der Güttloh einen Einfluss auf die anderen Zentren hat. Und wir sehen auch die rechtlichen Probleme nicht“, sagte sie. Dafür allerdings die Vorteile: „Wir bekommen dann noch mehr Zulauf aus Hasloh und Bönningstedt. Außerdem werden wir dem Umstand gerecht, dass Quickborn weiter stark wächst“, sagte sie und weiß FDP und Grüne dabei an ihrer Seite. Seit rund 16 Jahren gibt es im Aldi-Konzern Pläne für einen Neubau an der Güttloh. Vor rund zwei Jahren hat das Unternehmen den Druck auf die Stadt erhöht.