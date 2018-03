AKN-Triebwagen erhält Namen „Quickborn“

von Claudia Ellersiek

Nun hat auch die Stadt Quickborn einen eigenen AKN-Triebwagen: Bei einem Besuch in Kaltenkirchen am Mittwoch hat Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) im Beisein von AKN-Vorstand Wolfgang Seyb eine Lok auf den Namen der Eulenstadt getauft und enthüllte dabei Schriftzug und Wappen. Damit ist die Stadt die elfte von insgesamt 14 Kommunen, die über einen Bahnhof entlang der Linie A 1 verfügen und aus diesem Grund einen Triebwagen mit ihrem Namen bekommen. In den kommenden Wochen werden Hasloh und Bönningstedt folgen, bevor die Reihe der Zugtaufen in Eidelstedt endet.

In seinem kurzen Grußwort hob Köppl die Bedeutung der AKN für die Quickborner Bürger und die Anbindung der Stadt etwa an Hamburg hervor. Berufspendler nutzten sie ebenso wie Schüler auf dem Weg zum Unterricht. „Mit den neuen Zügen wird die Bedienungsqualität für die Fahrgäste deutlich gesteigert und bringt sie mit deutlich mehr Komfort ans Ziel“, sagte er. Er wünsche dem Zug eine gute und sichere Fahrt.

Quickborn verfügt mit den Stationen „Quickborn“ und „Quickborn-Süd“ gleich über zwei Zusteigemöglichkeiten. Die AKN hat im vergangenen Oktober mit den Zugtaufen begonnen und geht dabei von Norden in Richtung Süden vor. „Damit möchte das Unternehmen seine Verbundenheit mit der Region und deren Anliegen unterstreichen“, sagte AKN-Sprecher Jonas Dienst. Jedes der 14 neuen Fahrzeuge, die bereits seit Dezember 2015 auf der Strecke unterwegs sind, erhält vier Aufkleber. Neben dem Namen steht jeweils das Wappen der Stadt oder Gemeinde.