Weihnachtsmarkt in Bönningstedt : Advent mit Derwisch und Nikolaus

vergrößern 1 von 2 Foto: Bastian Fröhlig 1 von 2

von Bastian Fröhlig

erstellt am 05.Dez.2017 | 14:00 Uhr

Bönningstedt | Magdy Rezkalla schüttelte vehement den Kopf. „Nein, auf einem Weihnachtsmarkt war ich noch nie“, sagte der Inhaber des Geschäfts 1001 Nacht in Hamburg. Weder als Aussteller, noch als Besucher habe er bisher einen Weihnachtsmarkt besucht. Doch am Freitag änderte sich das, denn Rezkalla war eine der Attraktionen beim Einleuchten der Weihnachtszeit auf dem Bönningstedter Marktplatz. „Deutsch-ägyptischer Weihnachtsmarkt“ lautete das Motto für den Abend.

Rezkalla und Mohamed Abo empfingen die Besucher im orientalischen Zelt. Der Duft von Zimt und Minze lag in der Luft – verströmt aus den dampfenden Teetassen. Viele Besucher probierten Mokka, Tee und Shishas im Beduinenzelt. „Ich finde die Stimmung total toll. Es ist so ruhig und friedlich. Das gefällt mit sehr gut“, sagte Rezkalla und ergänzte: „Ich glaube, ich sollte häufiger auf Weihnachtsmärkte gehen.“ Mit der Ruhe war es aber schnell vorbei, als die ersten Töne für den Derwische-Tanz erklangen, bei dem ein Tänzer sich immer wieder um die eigene Achse drehte und dabei mit bunten Tüchern farbenfrohe Muster unter dem Weihnachtsbaum präsentierte.

Thematisch blieben auch die vier Tänzerinnen um Shammadan aus Hamburg im orientalischen Bereich und zeigten einen traditionellen Stocktanz. Schnell wurden Kinder und Umstehende in die Darbietung eingebunden. Glitzernde Kostüme trafen auf dicke Winterjacken – die perfekte Interpretation des Themas.

„Ich bin schon auf vielen Kunst- und Kulturmärkten aufgetreten, aber ein Weihnachtsmarkt war noch nie dabei“, räumte Shammadan, die eigentlich Alexandra Huxhorn heißt, ein. „Ich fand die Idee toll. Als uns das Reisebüro gefragt hat, haben wir sofort zugesagt.“ Doch einen klaren Nachteil zu den normalen Auftritten, die oftmals im Sommer stattfinden, gebe es: die Temperaturen. „Solange man sich bewegt, geht es. Aber danach muss man schnell ins Warme, damit man sich nicht erkältet“, so Huxhorn.

„Der Zuspruch war sehr gut“, bilanzierte Rolf Mensching, der 2016 den Gebäude-Komplex am Bönningstedter Markt mit dem 800 Quadratmeter großen Rewe-Markt als Mieter erworben hat. „Wir wollen den Dorfkern beleben, und ich denke, das ist uns heute gelungen“, sagte er. Dafür sei es notwendig, neue Wege zu gehen. „Man muss auch mal etwas anderes machen und nicht nur, was alle schon kennen“, sagte er zur Idee, das Thema Ägypten in den Weihnachtsmarkt einzubinden. Doch ganz zufrieden war er trotzdem nicht. „Das ist im Sommer wohl besser aufgehoben“, stellte er bezüglich des Mottos fest.

Ein Weihnachtsmarkt im Sommer? Das wäre doch mal was ganz anderes. Doch Mensching erteilte diesem Gedanken eine Absage: „Einen Weihnachtsmarkt im Sommer wird es sicherlich nicht geben, aber ein Hoffest oder einen Markt der Kulturen kann ich mir vorstellen, bei dem man noch mehr Attraktionen anbietet.“ Denn dann seien die Menschen nicht so verkrampft wegen der Kälte.

Doch gab es natürlich auch traditionelle weihnachtliche Elemente in Bönningstedt wie den Besuch des Nikolauses und den Auftritt der Ellerbeker Jugend-Big-Band „Sounds of Nuggets“, die unter der Leitung von Ruth Bednarski-Köller Weihnachtslieder sang.