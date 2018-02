Abrechnung mit Textilkonzernen

Neue Ausstellung in der Quickborner Stadtbücherei setzt sich kritisch mit den Arbeitsbedingungen in Kleiderfabriken auseinander

von Claudia Ellersiek

26. Februar 2018, 16:34 Uhr

Der Arbeitskreis interkulturelle Frauenarbeit, die Stadtbücherei und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Quickborn, Hannah Gleisner, holen eine Ausstellung in die Eulenstadt, die sich kritisch mit der Mode- und Textilindustrie auseinandersetzt. Darin geht es um Fabrikarbeiterinnen, die sich allen Widrigkeiten und Drohungen zum Trotz gewerkschaftlich engagieren und für menschenwürdige Arbeitsbedingungen kämpfen. Eröffnet wird die Ausstellung am Donnerstag, 8. März, um 18 Uhr in den Räumen der Stadtbücherei im Forum, Bahnhofstraße 100.

Zu sehen ist dann auch ein bewegender Dokumentarfilm. Außerdem ist ein Vortrag vorgesehen. In Kambodschas Textilfabriken arbeiten Kinder im Akkord, im Billiglohnland Bangladesch werden die Kleidungsstücke für die Weltkonzerne auch fünf Jahre nach dem Einsturz einer Fabrik in Zwölf-Stunden-Schichten hergestellt. Für viele Länder ist die Bekleidungsindustrie der wichtigste Wirtschaftszweig, der aber immer wieder wegen zum Teil dramatischer Arbeitsbedingungen in die Schlagzeilen gerät. Bislang sind dringliche Appelle an die vor allem aus Südostasien importierenden Modekonzerne, für faire Entlohnung und menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu sorgen, verhallt. Die Ausstellung mit dem Titel „Ich mache deine Kleidung – Die starken Frauen in Süd Ost Asien“ hält dagegen, zeigt Porträts von Frauen, die sich ihrem Schicksal nicht länger ergeben und die Rahmenbedingungen nicht länger schweigend hinnehmen.

Mit diesem Thema haben sich auch die Filmemacher Inge Altemeier und Reinhard Hornung beschäftigt. In ihrem Dokumentarfilm „Todschick – Die Schattenseiten der Mode“ folgen sie der jungen französischen Anwältin Marie-Laure Guislain nach Bangladesch. Weil sie einen französischen Discounter wegen seiner offensichtlich betrügerischen Werbeversprechen, in denen von fairen Produktionsbedingungen für Kleidung die Rede ist, vor Gericht bringen will, sucht sie vor Ort nach Beweisen, spricht mit Betroffenen und findet ihren Verdacht schließlich bestätigt. Gast der Vernissage ist schließlich Teresa Ruckelshauß von der „Clean Clothes Campaign“ Schleswig-Holstein. Sie gibt einen Einblick in ihre Arbeit für und mit den Textilarbeiterinnen. Der Eintritt zur Ausstellungseröffnung ist frei.