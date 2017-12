Entscheidung : Abkürzung zum Quickborner Bahnhof wird wieder geöffnet

vergrößern 1 von 3 Foto: Claudia Ellersiek 1 von 3

von Claudia Ellersiek

erstellt am 13.Dez.2017 | 16:00 Uhr

Ellerau | Auf diese Nachricht hat die Stadt Quickborn drei Jahre gewartet: Die Gemeinde Ellerau beteiligt sich mit 40.000 Euro an den Kosten für die Wiederherstellung eines 2011 geschlossenen Zugangs zum AKN-Bahnhof Ellerau von der Bahnstraße. In der Mitte der Straße wird eine Insel entstehen, damit Fußgänger und Radfahrer die viel befahrene Straße in Zukunft mit einer sicheren Unterbrechung überqueren können.

Ellerau hatte die finanzielle Beteiligung bereits 2014 in einem Grundsatzbeschluss festgelegt, eine endgültige Entscheidung danach aber wegen der geplanten Elektrifizierung zunächst auf Eis gelegt. Nun steht fest, dass der geplante Zugang dem möglichen Bau einer S-Bahn nicht im Wege steht. Damit ist der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) in Itzehoe am Zug. Die Behörde baut, die Kommunen zahlen. „Kalkuliert wurde die Maßnahme vor einigen Jahren mit 160 000 Euro. Heute wird es vielleicht etwas mehr sein“, sagte Quickborns Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) gestern bei einem Treffen mit seinem Ellerauer Amtskollegen Eckart Urban (SPD). Er hofft, dass die Bauarbeiten in den Sommerferien 2018 beginnen können.

Geplant ist, die Bahnstraße auf Höhe des Ohlmöhlenwegs gegenüber des Bahnhofs Ellerau zu verschwenken, um auf der Seite der Gleise einen Warteplatz für Fußgänger mit und ohne Kinderwagen sowie Radfahrer zu schaffen. Damit das realisiert werden kann, muss die Stadt Quickborn den Besitzern der gegenüberliegenden Grundstücke Land abkaufen. Besonders aufwendig sei die notwendige Verlegung der Versorgungsleitungen, so Köppl.

In den Verhandlungen über eine finanzielle Beteiligung hatte Ellerau die Zusage zunächst an die Bedingung geknüpft, Quickborn solle im Gegenzug grünes Licht für die Erweiterung eines Discounters im Ellerauer Nahversorgungszentrum am Berliner Damm geben. Das hatte Quickborn abgelehnt.

Während der Gemeindevertretersitzung in Ellerau hatte BVE-Vorsitzender Joachim Wehner die Entscheidung zwar grundsätzlich begrüßt, regte aber an, das bereits in den Haushalt eingestellte Geld nicht über 2020 hinaus fortzuschreiben. Bis dahn muss es also abgerufen worden sein. „Ich bin misstrauisch, ob Quickborn wirklich zeitnah zu Potte kommt“, sagte er zur Begründung. Für Köppl ist das nach eigenen Angaben ebenso in Ordnung wie die Bitte der Ellerauer um mehr Fahrrad- und Autostellplätze am Bahnhof Tanneneck sowie den Bau eines Fuß- und Radwegs zwischen Kiefern- und Waldweg.