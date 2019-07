Abbrennen gerät außer Kontrolle

Auf einem Feld an der Brannentwiete in Tangstedt musste die Feuerwehr ein ursprünglich angemeldetes Feuer löschen

von Caroline Hofmann

29. Juli 2019, 16:00 Uhr

Tangstedt | Das Abbrennen von Pflanzenabfällen auf einem Feld an der Brannentwiete in Tangstedt ist gestern außer Kontrolle geraten. Gegen 15 Uhr wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Tangstedt alarmiert. Gleich drei Haufen brannten beim Eintreffen der Einsatzkräfte.

Das Feuer war laut Einsatzleiter Michael Biermann beim Amt Pinnau angemeldet. Allerdings nur ein Haufen. „Ein Bürger hat das Feuer gesehen, und hat die Feuerwehr alarmiert“, schilderte Zugführer Biermann. Ein Mitarbeiter eines Baumschulunternehmens war während des Abbrennens vor Ort, verlor aber schnell die Kontrolle über das Feuer. Die Flammen fraßen sich durch das von der Witterung ausgetrocknete Gras.

Vor Ort wurden die etwa 20 Kameraden vor ein Problem gestellt. Rund um die Fläche an der Brannentwiete gab es keine Löschbrunnen. „Wir mussten eine 600 Meter lange Leitung legen, um Wasser hierher zu bekommen. Sowas haben wir nicht so häufig“, erläuterte Biermann. „Für die Streckenlänge läuft es aber sehr gut“, lautete sein Fazit. 700 Liter Wasser pro Minute schossen durch die Leitung, insgesamt waren es knapp 55 000 Liter. Nach der Zugabe von Löschmittel, wurden die einzelnen Glutnester gelöscht. Um auch alle zu erwischen, wurden die Haufen mit Hilfe eines Schleppers umgewälzt.

Bei rund 30 Grad Celsius Außentemperatur war der Einsatz für die Kameraden alles andere als leicht. „Es ist schon extrem heiß. Diejenigen, die nicht unmittelbar am Feuer arbeiten, dürfen ihre Schutzjacke ausziehen“, sagte Biermann, der selbst in voller Montur am Einsatzort stand. Manche Kameraden waren sogar unter Atemschutz im Einsatz, darunter Lena Struckmeyer und Ron Binroth. „Ich war 25 Minuten in dem Anzug und es ist schon extrem“, berichtete Binroths.

Dass überhaupt ein Brandhaufen genehmigt wurde, konnte der Einsatzleiter nicht ganz nachvollziehen. „Das ist bei so einem warmen Wetter schon problematisch. Das kann schnell eskalieren“, sagte er. Lieber hätte man noch eine Woche warten sollen.