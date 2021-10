Ellerau und Norderstedt : Zwei Autos gestohlen: Täter haben es auf Toyota abgesehen

Die Kripo sucht nach dem Diebstahl von zwei hochwertigen Autos nach Zeugen und gibt Tipps für die Sicherung von Fahrzeugen, die mittels Funksignal geöffnet werden.

Avatar_shz von Claudia Ellersiek

04. Oktober 2021, 17:24 Uhr

Ellerau/Norderstedt | Nach dem Diebstahl von zwei Autos der Marke Toyota Auris in Norderstedt und Ellerau (beide im Kreis Segeberg) ermittelt jetzt die Kriminalpolizei in Pinneberg und sucht nach Zeugen. Das hat der Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg, Lars Brockmann, mitgeteilt.

Beide Fahrzeuge verschwanden demnach mutmaßlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag (2. bis 3. Oktober). Die unbekannten Täter entwendeten einen grauen Auris Hybrid mit Segeberger Kennzeichen aus der Skandinavienallee in Ellerau, wo das Fahrzeug am Fahrbahnrand abgestellt worden war. Hier konnten die Ermittler die Tat auf die Zeit zwischen 23 Uhr am Samstag und 13 Uhr am Sonntag eingrenzen. Der Toyota ist knapp zwei Jahre alt und hat einen Wert von rund 25.000 Euro.

Weiteres Auto in Norderstedt entwendet

Seit der Nacht ist außerdem ein ebenfalls grauer Auris von einem Anwohnerparkplatz in der Quickborner Straße zwischen den Straßen Beim Umspannwerk und Dreibekenweg in Norderstedt verschwunden. Der Pkw hatte ebenfalls ein Segeberger Kennzeichen und ist Baujahr 2018. Wert: schätzungsweise 20.000 Euro. Wie die Täter in das Innere der Autos gelangen konnten, teilte die Polizei zunächst nicht mit.

Nun fragt die Kripo mögliche Zeugen nach verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Sie melden sich unter Telefon (04101)2020.

Vorsicht bei Keyless Komfortsystem

Gleichzeitig appellieren die Spezialisten an Autofahrer, beim Verlassen ihres Wagens den Zündschlüssel zu ziehen, das Lenkradschloss einzurasten und alle Fenster, Türen, den Kofferraum, das Schiebedach und den Tankdeckel zu verschließen. Wer ein Auto mit einem sogenannten Keyless Komfortsystem besitzt, sollte den Schlüssel nicht in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ablegen und versuchen, das Funksignal abzuschirmen. Als wirksames Mittel haben sich dabei Aluminiumhüllen erwiesen.

„Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den abgeschirmten Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance“, so Brockmann.