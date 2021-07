Mögliche Brandstiftung : Feuer in Norderstedt: Zwei Autos brennen in der Rathausallee

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen. Der Sachschaden liegt bei mindestens 25.000 Euro.

08. Juli 2021, 14:51 Uhr

Norderstedt | In Norderstedt haben in der Nacht zu Donnerstag (8. Juli) zwei Fahrzeuge an der Rathausallee gebrannt. Nun ist die Polizei auf der Suche nach der Ursache sowie Zeugen, die etwas Auffälliges in der Nacht beobachtet haben.

Fahrzeuge waren auf Parkplatz abgestellt

Wie Polizei-Pressesprecher Holger Matzen mitteilte, meldete ein Anwohner gegen 0.50 Uhr, dass ein Fahrzeug an der Straße brennen soll. Vor Ort stellte die alarmierte Polizei dann fest, dass auf Höhe der Einmündung der Straße In der großen Heide gleich zwei Autos brannten, die nebeneinander auf dem Parkplatz der dortigen Wohnanlage abgestellt waren. „Die ebenfalls sofort angerückte Feuerwehr konnte durch die schnell eingeleiteten Löscharbeiten ein Übergreifen des Feuers auf weitere Fahrzeuge verhindern“, so Matzen.

Wasserdichter Container ebenfalls im Einsatz

Gebrannt haben ein weißer VW und ein brauner Ford. Die Polizei beschlagnahmte den VW. Der Ford verfügte über einen Gastank und musste von der Feuerwehr für 24 Stunden zur Abkühlung an einen sicheren Ort transportiert werden. Dabei ist erstmals der wasserdichte Container des Norderstedter Betriebsamtes zum Einsatz gekommen. Damit konnte das Auto gekühlt werden.

Laut Matzen kamen bei dem Feuer keine Personen zu Schaden. Allerdings ist ein Sachschaden in Höhe von mindestens 25.000 Euro entstanden.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brand geben können. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, sagte Matzen. Zeugen können sich unter der Rufnummer (040) 528060 mit den Beamten in Verbindung setzen.