Ehrentag für Ursula Gudelius : Gründerin der BUND-Ortsgruppe in Quickborn wird 90 Jahre alt

Die gebürtige Hamburgerin setzt auf private Gartenbesitzer, um eine Veränderung anzustoßen. Bis heute bietet sie Hilfe bei der Gestaltung insektenfreundlicher Flächen an und greift auch schon mal selbst zum Sparen.

Quickborn | Die Jubilarin empfängt ihre Gesprächspartner dort, wo sie am liebsten ist: in ihrem Garten. Der modische Pagenkopf ist akkurat geschnitten, die Kleidung ist sommerlich-leicht, die Brille schick – dass Ursula Gudelius am Freitag (18. Juni) 90 Jahre alt wird, mag man kaum glauben. So gepflegt ihre Erscheinung, so geschliffen ihre Sätze. Gudelius ist kla...

