Polizei ermittelt : Porsche Cayenne in Norderstedt gestohlen

Die Autodiebe haben in der Straße Schinkelring in Norderstedt zugeschlagen. Von ihnen und dem Wagen fehlt bisher jede Spur. Deswegen erbittet die Polizei nun Hinweise aus der Bevölkerung.

Norderstedt | Ein teures Auto ist am Wochenende in Norderstedt entwendet worden: Zwischen Freitag und Samstag (27. November) ist in der Straße Schinkelring ein grauer Porsche Cayenne spurlos verschwunden. Das hat ein Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg mitgeteilt. Unbekannte entwendeten den Wagen offenbar zwischen 10 Uhr am Freitagvormittag und 9.30 Uhr a...

