Zeugen nach Diebstahl gesucht : Hyundai SUV verschwindet in Ellerau spurlos – Polizei ermittelt

In der Gemeinde an der Krumbek werden immer wieder Autos gestohlen. Auch in diesem Fall sucht die Polizei Zeugen.

Avatar_shz von Claudia Ellersiek

13. Oktober 2021, 15:25 Uhr

Ellerau | Die Serie der Autodiebstähle in Ellerau (Kreis Segeberg) reißt nicht ab: Zuletzt ist jetzt ein SUV der Marke Hyundai spurlos verschwunden. Das hat die Sprecherin der Polizeidirektion Bad Segeberg, Sandra Firsching, mitgeteilt. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Mehr zum Thema: Zwei Autos gestohlen – Täter haben es auf Toyota abgesehen

Nach offiziellen Angaben wurde das in der Skandinavienallee abgestellte Fahrzeug, ein grauer Hyundai Santa Fe mit Hamburger Kennzeichen, in der Nacht von Montag (11. Oktober) auf Dienstag (12. Oktober) in der Zeit von 20 bis 7.45 Uhr gestohlen. Wie die Täter das Auto geöffnet haben, teilte die Kriminalpolizei zunächst nicht mit. Bekannt ist allerdings, dass es einen Wert in Höhe von 40.000 Euro hat.

Auch interessant: Ellerau – Getunter Audi RS6 verschwindet von Parkplatz

„Das Sachgebiet 5, Komplexe Ermittlungen, der Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen“, so Firsching. Nun suchen die Beamten Zeugen, die in der besagten Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon (04101) 2020 entgegengenommen.