Bürgermeister-Wahl in Quickborn : Stichwahl am 29. Mai: Das müssen Bürger jetzt noch wissen

Am Sonntag entscheidet sich, wer in den kommenden sechs Jahren an der Spitze der Quickborner Verwaltung steht. In der Stichwahl stehen sich zwei Männer gegenüber, die sich seit Jahren kennen.

Quickborn | Am Sonntag (29. Mai) stehen sich die beiden verbliebenen Quickborner Bürgermeisterkandidaten in einer Stichwahl gegenüber. Was eint Amtsinhaber Thomas Köppl (CDU) und seinen Herausforderer von der FDP, Thomas Beckmann? Was unterscheidet sie? Die Bewerber im Kurzcheck. Thomas Köppl ist Verwaltungsfachwirt, hat lange die Krankenhäuser in Pinneberg un...

