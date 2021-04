Wetter im Kreis Pinneberg : Bis zu 23 Grad: Neue Märzrekorde in Quickborn und auf Helgoland

In Quickborn wurde dabei ein Rekord geknackt, der gerade erst vor vier Jahren aufgestellt worden war.

Quickborn/Helgoland | Erst kühl und wechselhaft, dann ein Schluss mit einem Knall: Der März hat im Kreis Pinneberg gerade zum Ende des Monats kurzzeitig den Sommer eingeläutet. Mit 23,2 Grad wurde am 31. März der vier Jahre alte Wärmerekord für den Monat an der Wetterstation in Quickborn gebrochen, teilte das Wetterportal kachelmannwetter.com mit. Der alte Rekord lag demna...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.