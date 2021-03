Jugendlicher verschwunden : Wer hat den 15-jährigen Jason D. aus Norderstedt gesehen?

Der Junge ist seit dem 19. Februar spurlos verschwunden. Die Ermittler wenden sich jetzt an die Öffentlichkeit.

Avatar_shz von Caroline Hofmann

01. März 2021, 16:10 Uhr

Norderstedt | Wo ist der 15-jährige Jason D.? Der Jugendliche aus Norderstedt wird seit Freitag (19. Februar) vermisst. Jetzt wenden sich die Ermittler mit einem Bild des Jungen an die Öffentlichkeit in der Hoffnung, Hinweise auf seinen Aufenthaltsort zu erhalten.

Der 15-Jährige ist seit Freitag aus einer Wohngruppe in der Segeberger Chaussee in Norderstedt verschwunden. Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen erfolglos, teilte Lars Brockmann am Montag (1. März) mit.

Er könnte in Hamburg, Norderstedt oder Quickborn sein

Der Jugendliche ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er hat dunkelblonde Haare. Gekleidet war er zuletzt mit einer dunklen Hose und einer braunen Winterjacke. Nach Angaben der Polizei gibt es Hinweise, dass sich der Jugendliche im Großraum Hamburg, Norderstedt oder Quickborn aufhalten könnte.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Jason D. nehmen die Beamten jeder Polizeidienststelle sowie unter der 110 entgegen.