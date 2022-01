Bürgermeisterwahl in Quickborn : Tim Stoberock: Hamburger Sozialdemokrat fordert Thomas Köppl heraus

Da waren es plötzlich drei: Nach FDP-Chef Thomas Beckmann und Amtsinhaber Thomas Köppl (CDU) schickt die SPD nun den Hamburger Bürgerschaftsabgeordneten Tim Stoberock ins Rennen um das Bürgermeisteramt in Quickborn.

Quickborn | Tim Stoberock, Doktor der Rechtswissenschaften, ist mit seinen knapp 1,90 Metern kaum zu übersehen. Der Hamburger spricht mit eher leiser Stimme, die Gestik ist zurückhaltend, der Blick immer etwas forschend. Sein Name ist durchaus bekannt, zumindest in Hamburg. Nun aber ist er nach Quickborn gekommen und sitzt vielleicht zum ersten Mal in einem Quick...

