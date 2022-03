Bilanz nach zwei Jahren : Von Corona getroffen: SoVD Bönningstedt hofft auf mehr Normalität

Der Vorstand des SoVD Bönningstedt hat versucht, so viele Veranstaltungen wie möglich in den vergangenen zwei Jahren zu realisieren. Doch Corona hat ihm oft einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Bönningstedt | In dieser Organisation geht es um soziale Gerechtigkeit. Sie kämpft für das Recht jedes Einzelnen. Dazu gehört nicht nur, die Mitglieder in Fragen der Sozialgesetzgebung zu beraten oder auch für ihr Recht zu streiten. Das Gesellschaftliche wird ebenso in jedem Ortsverband des Sozialverbands (SoVD) gefördert. Erwartungsgemäß hat das Coronavirus die Arb...

