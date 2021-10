Polizei sucht Zeugen : Versuchter Einbruch in Norderstedter Reihenhaus – Kripo ermittelt

Die beiden Einbrecher sind von einer Anwohnerin erwischt worden. Anschließend ergriffen sie die Flucht. Nun hofft die Polizei auf weitere Zeugen.

von Caroline Warmuth

04. Oktober 2021, 16:13 Uhr

Norderstedt | In Norderstedt haben zwei Unbekannte am Donnerstagabend (30. September) versucht, in ein Reihenhaus einzubrechen. Wie Polizeisprecher Lars Brockmann am Montag (4. Oktober) mitteilte, hatten sich die beiden mutmaßlichen Täter an einem Haus am Heidehofweg zwischen Ginsterring und Grundweg zu schaffen gemacht.

Eine Anwohnerin hörte gegen 20.30 Uhr Geräusche aus der Richtung des Hauses. Dort beobachtete sie zwei Personen, die versuchten, sich Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Die Zeugin gab an, dass die beiden Personen dunkel gekleidet und etwa 1,80 Meter groß waren. Beide sollen von schlanker Statur sein.

Von den Einbrechern fehlt jede Spur

Die Einbrecher verließen daraufhin das Grundstück und flohen über einen Verbindungsweg in Richtung Heidehofweg. Von ihnen fehlt jede Spur. Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes geben können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer (04101) 2020 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.