Kripo ermittelt : Versuchter Einbruch in Norderstedter Einfamilienhaus – Täter flüchtet

Eine Zeugin hörte die Alarmanlage und alarmierte umgehend die Polizei. Vor Ort stellten sie ein zerstörtes Fenster fest.

Avatar_shz von Caroline Warmuth

08. Oktober 2021, 15:23 Uhr

Norderstedt | In Norderstedt hat es am Donnerstagabend (7. Oktober) einen Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus gegeben. Nach Angaben von Polizeisprecher Lars Brockmann versuchte ein bislang Unbekannter, in das Haus an der Straße Achternfelde einzudringen.

Fahndung verlief bislang erfolglos

Demnach hörte eine Zeugin zwischen 22.55 und 23 Uhr eine Alarmanlage in der Gegend und sah kurz darauf eine Person davonlaufen. Sie alarmierte umgehend die Beamten des Polizeireviers in Norderstedt. Diese stellten ein beschädigtes Fenster an dem betroffenen Einfamilienhaus fest. Die Alarmanlage hatte den Täter dann offenbar in die Flucht geschlagen. Eine anschließende Fahndung nach dem mutmaßlichen Einbrecher verlief laut Brockmann bislang erfolglos.

Bei dem Täter soll es sich um eine etwa 30 Jahre alte Person mit einer Körpergröße zwischen 1,65 und 1,75 Metern handeln. Zudem beschreibt die Zeugin den Täter oder die Täterin als schlank. Die unbekannte Person trug eine dunkle Jacke und darunter einen hellen Kapuzenpullover sowie eine dunkle Hose und dunkle Schuhe.

Kripo sucht Zeugen

Die Kripo in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise zur weiteren Fluchtrichtung oder Fahrzeugen unter (04101) 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.