Fahndung mit Diensthund : Versuchter Einbruch in Container – Quickborner Polizei schnappt Täter

Der Geschädigte selbst hat zwei Personen auf dem Betriebsgelände beobachtet, als die sich bereits entfernten. Die Polizei schnappte nur einen der Beschuldigten.

Quickborn | Die Polizei in Quickborn hat am Wochenende einen 34-jährigen Norderstedter festgenommen, der offenbar in der Nacht von Samstag auf Sonntag (5. bis 6. Februar) versucht hatte, in einen Container auf einem Betriebsgelände an der Quickborner Bahnstraße einzubrechen. Polizei sucht mit Diensthund nach Tätern Nach Angaben von Polizeisprecherin Sandra ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.