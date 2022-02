Polizei ermittelt : Unbekannter will Auto in Norderstedt anzünden – Zeuge reagiert blitzschnell

Einem Norderstedter fiel ein brennender Reifen an dem geparkten Fahrzeug auf. Als er das Feuer löschte, bemerkte er schließlich einen flüchtigen Mann.

Norderstedt | Ein aufmerksamer Zeuge hat am Wochenende in Norderstedt verhindert, dass ein Auto in einer Tiefgarage an der Rathausallee in Flammen aufging. Nach Angaben der Polizei bemerkte der 32-jährige Norderstedter am Samstag (19. Februar) gegen 9.10 Uhr einen brennenden Reifen an einem Hyundai. Unbekannter Mann flüchtet vom Tatort Er reagierte schnell, e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.