Polizei bittet um Hinweise : Öffentlichkeitsfahndung: 84-jähriger Egon K. aus Kaltenkirchen vermisst

Seit fast einer Woche ist der Kaltenkirchener spurlos verschwunden. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang erfolglos. Jetzt hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Avatar_shz von Caroline Warmuth

27. Dezember 2021, 14:46 Uhr

Kaltenkirchen | Bereits seit fast einer Woche wird der 84-jährige Egon K. aus Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) vermisst. Das teilte Polizeipressesprecher Lars Brockmann nun mit. Demnach wurde der Senior zuletzt am Mittwochnachmittag (22. Dezember) gesehen. Die Polizei hofft nun auf Unterstützung aus der Bevölkerung, um den Kaltenkirchener zu finden.

Vermisster ist dement und vermutlich orientierungslos

Der Vermisste wurde am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr zuletzt an der Moorkoppel gesehen und ist laut Brockmann seitdem unbekannten Aufenthalts. Laut Polizei besteht Handlungsbedarf, denn der Senior ist dement und vermutlich orientierungslos. Demnach bestehe die Vermutung, dass er mit der Bahn beziehungsweise der AKN gefahren sein könnte. Damit könnte er sich derzeit auch in der Quickborner Umgebung befinden.

Polizeidirektion Bad Segeberg

Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen erfolglos. Entsprechend wenden sich die Beamten nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung und bittet um Hinweise. Wer Egon K. gesehen hat, möge sich bei der Kriminalpolizei Bad Segeberg unter der Rufnummer (04551) 8840 melden oder die 110 anrufen.



Der Vermisste ist 1,75 Meter groß und schlank. Er war mit einer blauen Jeans, einer blauen Daunensteppjacke, blauen festen Schuhen und brauner Schirmmütze bekleidet. Zudem hatte er eine weiße Tüte bei sich und trug einen Schlüsselbund an einem rot-schwarzen Band um den Hals.