Verkehrsunfall Pfingstsonntag : Feuerwehr Garstedt befreit eingeklemmte Frau aus Pkw

Auf der Ohechaussee in Norderstedt waren zwei Autos zusammengestoßen. Ein Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem Auto befreien. Die beteiligte Autofahrerin wurde von der Feuerwehr aus ihrem Pkw herausgeschnitten.

Norderstedt | Die Freiwillige Feuerwehr Garstedt ist am Pfingstsonntag (23. Mai) gegen 12 Uhr alarmiert worden. Ausrücken mussten die Kameraden nach Angaben von Feuerwehrsprecher Niels Philip Kögler zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten, zu dem es in Norderstedt (Kreis Segeberg) auf der Ohechaussee in Höhe der dortigen Aral-Tankstelle gekommen war. Der Feuerw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.